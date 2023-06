Braut Haaland: - Stort for en gutt fra Bryne

raut Haaland smilte fra øre til øre etter mesterligafinalen. Han feiret sammen med lagkameratene og Manchester City-tilhengerne etter trippeltriumfen.

– Jeg har det nydelig. Det er helt sinnssykt. En gutt fra Bryne som vinner «the Treble». Det er ikke så dårlig i første sesongen i Premier League, sa han til TV 2.

Ble toppscorer

Han ble turneringens toppscorer med 12 mål selv om det ikke ble scoring i finalen. Debutsesongen i City endte med 52 mål på 53 kamper og triumf i serie, FA-cup og mesterliga.

– Det viser at det er mulig for alle. En gutt fra Bryne som gikk ned og rusla i hallen og spilte fotball der. Når man har det kjekt, vil man gjøre det mer. Da jeg var liten og sprang rundt på Bryne så ville jeg ha det kjekt, sa han.

Erling Braut Haaland løfter Manchester Citys tredje pokal lørdag kveld. (MATTHEW CHILDS/Reuters)

Takket for støtten

Haaland tok med pokalen bort til City-supporterne i Istanbul og løftet den foran dem til enorm jubel.

Han takket for støtte fra tilhengere både ute og hjemme.

– Det er helt fantastisk, og jeg vil si tusen takk for støtten. Jeg så at det var en god del folk på Bryne i dag også. Det er helt utrolig, rett og slett, sa Haaland til TV 2.

Inn på arenaen kom også hans venninne fra Bryne, Isabel Haugseng Johansen og feiret med det norske flagget.

Syntes feil lag vant

Inter-trener Simone Inzhagi var stolt av sine spillere. Han synes feil lag vant.

– Jeg gratulerte spillerne. De spilte en stor kamp. Vi tapte en finale vi hadde veldig lyst til å vinne, men de kan være stolte. Jeg ville ikke bytte dem bort med noen, og i dag så hele verden hvorfor, sa han til Sky.

– Vi spilte mot et stort lag, men det var åpenbart at vi ikke fortjente å tape. Jeg vil gjerne kjemme hver eneste av våre tilhengere, akkurat som spillerne. De er fantastiske. De er alltid til stede for oss.

Inzaghi fortvilte på sidelinja da Inter kom til flere kjempesjanser uten å lykkes.

– Det er slike skuffelser man vokser av, men jeg lurer fortsatt på hvordan vi ikke fikk ballen i mål. Vi fortjente mer, men dette gir oss drivstoff til å prøve igjen neste sesong, sa han.

---

Dette er de ti siste finalene i mesterligaen menn:

* 10. juni 2023 i Istanbul, Tyrkia: Manchester City (England) – Inter (Italia) 1-0

* 28. mai 2022 i Saint-Denis, Frankrike: Real Madrid (Spania) – Liverpool (England) 1-0

* 29. mai 2021 i Porto, Portugal: Chelsea (England) – Manchester City (England) 1-0

* 23. august 2020 i Lisboa, Portugal: Bayern München (Tyskland) – Paris Saint-Germain (Frankrike) 1-0

* 1. juni 2019 i Madrid, Spania: Liverpool (England) – Tottenham (England) 2-0

* 26. mai 2018 i Kyiv, Ukraina: Real Madrid (Spania) – Liverpool 3-1

* 3. juni 2017 i Cardiff, Wales: Real Madrid – Juventus (Italia) 4-1

* 28. mai 2016 i Milano, Italia: Real Madrid – Atlético Madrid (Spania) 1-1 e.o. (straffer 5-3)

* 6. juni 2015 i Berlin, Tyskland: Barcelona (Spania) – Juventus 3-1

* 24. mai 2014 i Lisboa: Real Madrid – Atlético Madrid 4-1 e.o.

---