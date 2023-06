Brann-bom på straffespark på overtid

Med tre minutter igjen av kampen ble tidligere LSK-spiller Ulrik Mathisen felt av Uba Charles i 16-meteren. Heltne Nilsen kunne sette inn sin andre straffescoring for dagen, men Mads Hedenstad Christiansen reddet.

Dermed endte kampen 2-2. LSK stoppet dermed Branns seiersrekke på tre kamper.

Brann beholder likevel 2.-plassen på tabellen og står med 21 poeng etter 11 kamper. Det er ti poeng opp til serieleder Bodø/Glimt. LSK ligger på 5.-plass med 17 poeng.

LSK i føringen

Etter drøyt 25 minutter spilt slo Philip Slørdahl en høy ball opp i 16-meteren til Brann. Eskil Edh rundet en forvirret Japhet Sery Larsen og satte ballen kontant nede i korthjørnet.

– Det var utrolig deilig. Det var på tide, sa Edh til TV 2 i pausen.

Sery Larsen innrømmer at han trodde Brann-keeper Mathias Dyngeland var på vei ut av mål. Da ballen spratt i feltet, ble det passivt forsvarsspill fra vertene.

– Det var en misforståelse mellom meg og ham. Det er sånt som kan skje, sa Sery Larsen til TV 2 om baklengsmålet.

Straffedrama

Åtte minutter etter hvilen ropte Brann på straffe etter at Wolfe løftet et innlegg i armregionen på Slørdahl. Det ble ikke ansett som straffbar hands.

To minutter senere blåste imidlertid Rohit Saggi straffespark da målscorer Edh dyttet Horn Myhre i bakken i avslutningsøyeblikket.

Dermed skrittet Sivert Heltne Nilsen opp og sendte ballen og Mads Hedenstad Christiansen hver sin vei. Brann-kapteinen noterte seg for sitt sjette mål på ti kamper, hvorav fire av dem er straffemål.

Snudde på kort tid

Tre minutter senere avanserte Ole Didrik Blomberg oppover i banen og spilte en stikker videre til Niklas Castro i feltet. 27-åringen smelte ballen i nettmaskene.

Gjermund Åsen vippet inn et frispark bak i feltet til Ylldren Ibrahimaj med 17 minutter igjen. Midtbanespilleren stusset videre til Kristoffer Tønnessen, som enkelt styrte inn utligningen. Det ble kampens siste scoring.

De to lagene møttes i cupfinalen for under en måned siden. Da vant Brann 2-0 etter scoringer av Ole Didrik Blomberg og Bård Finne.





