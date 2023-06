Ruud vil koble inn autopiloten i finalebataljen mot Djokovic

Fredag spilte den norske tennisstjernen seg fram til karrierens tredje Grand Slam-finale. Alexander Zverev ble et overraskende lett bytte i semifinalen på rødgrusen i Paris.

Langt verre ligger motstanden ut til å bli i søndagens finale. Djokovic har radet opp Grand Slam-triumfer i karrieren. Serberen blir således klar favoritt.

Ruud er tydelig på at hva som gjelder for hans del.

– Jeg tror det handler om å la være å tenke at jeg «må» vinne denne kampen. Akkurat det er et ord jeg prøver å unngå. I begynnelsen av turneringen tenker man mer i den retningen, sier nordmannen.

– Det har vært to flotte uker uansett hva som skjer søndag. Jeg kommer selvfølgelig til å gi alt, men noen ganger spiller du din beste tennis når du ikke tenker for mye. Da bare kobler du på autopiloten, legger han til.

Kan skrive historie

Ruud peker på at det er fort gjort å bli anspent og nervøs dersom man tenker på mulige utfall av kampene.

– Jeg skal bare prøve å spille uten for mye følelser. Jeg tror det er da jeg kan spille min beste tennis, når jeg ikke overtenker situasjonen og tenker at jeg må vinne denne kampen. Da går ting gå autopilot.

Ruuds semifinalemotstander Alexander Zverev tror nordmannen møter Djokvic på en perfekt tidspunkt.

– Novak kan skrive historie med sin 23. Grand Slam-tittel, og jeg tenker at det fører med seg litt press. Vi er alle mennesker, til og med Novak. Slik sett kunne ikke dette vært et gunstigere tidspunkt for Casper. Det er en grunn til at han er i finalen, og alle som når så langt har sjansen til å vinne, men selvsagt er Novak favoritt, sier han.

Millionkamp

Det står store penger på spill i Paris søndag. Vinneren av singleklassen får 27 millioner kroner. Finaletaperen mottar 13,5 millioner kroner.

Premiesatsene er like for dame- og herreklassen i Roland-Garros. Pengepremiene er i snitt økt med ni prosent siden i fjor.

Totalt ligger premiebudsjettet på 272,6 millioner kroner.

