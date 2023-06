Zverev slet med skade – tror Ruud møter Novak Djokovic på rett tidspunkt

Under pressekonferansen på engelsk ville han ikke skylde på det, og han roste Ruud for å spille «ekstremt god tennis».

– I got my ass kicked, sa tyskeren etter at Ruud slo ham i strake sett.

Likevel var han åpen om at han selv var langt under sitt vanlige nivå.

– Jeg vil ikke ta noe fra hans prestasjon, for han spilte ekstremt bra, men jeg hadde et fysisk problem. I kamper mot ham må man løpe mye, og man må kjempe. Det er vanskelig å trekke det fram etter å ha blitt utklasset, men jeg kunne ikke spille slik jeg ønsket, sa han.

– Spillet mitt var ikke der i det hele tatt. Han spilte godt, jeg spilte veldig, veldig langt under mitt vanlige nivå.

Zverev ble langtidsskadd i Roland-Garros-semifinalen i fjor og brukte lang tid på å finne formen igjen.

– De siste to ukene har jeg spilt akkurat som jeg gjorde i fjor. Jeg følte at jeg var tilbake, helt til i dag. De fem første kampene mine var veldig gode, sa han.

Han er klar på at Novak Djokovic er favoritt i finalen, men mener at en ting taler til Ruuds fordel.

– Novak kan skrive historie med sin 23. Grand Slam-tittel, og jeg tenker at det fører med seg litt press. Vi er alle mennesker, til og med Novak, sa han.

– Slik sett kunne det ikke vært et gunstigere tidspunkt for Casper. Det er en grunn til at han er i finalen, og alle som når så langt har sjansen til å vinne, men selvsagt er Novak favoritt. Om jeg skulle vedde penger på utfallet, tror jeg ikke jeg ville satt dem på Casper, men han spiller fantastisk tennis og fortjener å være i finalen.