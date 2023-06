Saggi tok flaskekasteren med på cupkamp: – La vekk hendelsen

Flaskeepisoden skjedde etter kampslutt i Stabæks 2-1-seier over Vålerenga i slutten av mai. Da dommertrioen var på vei mot spillertunnelen, kastet en mindreårig publikummer en flaske som traff Saggi i hodet.

Dommeren gikk ned for telling og fikk senere konstatert en mindre hjernerystelse. I etterkant er tenåringen blitt utestengt fra Nadderud ut året.

De siste dagene har Saggi snakket med foreldrene til vedkommende, og da han ble oppnevnt som dommer i NM-kampen mellom Fredrikstad og Viking, spurte han om flaskekasteren ville være med, skriver Saggi på sin Instagram-konto.

Saggi skriver at de hadde gode samtaler i bilen på vei til Fredrikstad og at den mindreårige Stabæk-supporteren fikk låne kommunikasjonssett under kampen og være med på debrif etterpå.

Saggi legger til at han håper at møtet ville være til inspirasjon.

«Vi la vekk flaskehendelsen hele dagen. Vi hadde fokus på veien fremover. Det føltes både riktig og bra», skriver Saggi.

NTB har uten hell prøvd å komme i kontakt med Saggi om saken.