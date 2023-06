Girma slo 19 år gammel hinderrekord – kronet rekordkveld i Paris

22-åringen fra Etiopia har to ganger tatt VM-sølv og en gang OL-sølv. Fredag var han i en klasse for seg da han slo nærmeste konkurrent med over 17 sekunder, sin peronlige rekord med seks og et halvt sekund og gjeldende verdensrekord med 1,52 sekund.

Saif Saaeed Shaheen fra Qatar hadde den gamle rekorden på 7.53,63, satt i Brussel i september 2004.

– Jeg er så lykkelig. Lykkelig og veldig stolt, sa Girma.

– Jeg følte meg så rask under løpet, og så selvsikker. Det er ingen overraskelse at det ble verdensrekord. Det var planen min å slå den i dag.

Det var tredje gang i stevnet at publikum kunne juble fram en løper til den beste tiden noensinne. Jakob Ingebrigtsen knuste med 7.54,10 den tidligere bestetiden på 2 engelske mil, en sjeldent løpt distanse der det ikke noteres offisiell verdensrekord.

Så løp Faith Kipyegon inn til 14,05,20 på 5000 meter, før Girma satte punktum for rekordkvelden.

Alle rekordtidene ble oppnådd ved hjelp av lyshare. Girma hadde også drahjelp av harene El Mehdi Aboujanah og Lawrence Kemboi Kipsang.

FAKTA

Diamond League-stevne friidrett (4 av 14) i Paris, Frankrike fredag:

Menn, 100 m (DL, -0,9 m/s):

1) Noah Lyles, USA 9,97, 2) Ferdinand Omanyala, Kenya 9,98, 3) Letsile Tebogo, Botswana 10,05.

800 m (DL):

1) Emmanuel Wanyonyi, Kenya 1.43,27, 2) Marco Arop, Canada 1.43,30, 3) Slimane Moula, Algerie 1.43,38.

2 engelske mil:

1) Jakob Ingebrigtsen, Norge 7.54,10 (verdensbestenotering), 2) Ishmael Rokitto Kipkurui, Kenya 8.09,23, 3) Kuma Girma, Etiopia 8.10,34.

110 m hekk (DL, -0,5 m/s):

1) Grant Holloway, USA 12,98, 2) Just Kwaou-Mathey, Frankrike 13,09, 3) Jamai Britt, USA og Daniel Roberts, USA 13,14.

400 m hekk (DL):

1) CJ Allen, USA 47,92, 2) Wilfried Happio, Frankrike 48,26, 3) Trevor Bassitt, USA 48,28.

3000 m hinder (DL):

1) Lamecha Girma, Etiopia 7.52,11 (v-rek.), 2) Ryuji Miura, Japan 8.09,91, 3) Daniel Arce, Spania 8.10,63.

4 x 100 m:

1) Frankrike 38,22, 2) Storbritannia 38,90, 3) Tyskland 39,00.

Lengde (DL):

1) Militiadis Tentoglou, Hellas 8,13, 2) Simon Ehammer, Sveits 8,11, 3) Murali Sreeshankar, India 8,09.

Kvinner, 200 m (DL, -0,4 m/s):

1) Gabrielle Thomas, USA 22,05, 2) Abby Steiner, USA 22,34, 3) Marie-Josée Ta Lou, Elfenbenskysten 22,34.

400 m (DL):

1) Marileidy Paulino, Dominikanske republikk 49,12, 2) Sydney McLaughlin-Levrone, USA 49,71, 3) Salwa Eid Naser, Bahrain 49,95.

5000 m (DL):

1) Faith Kipyegon, Kenya 14.05,20 (v-rek.), 2) Letesenbet, Gidey, Etiopia 14.07,94, 3) Ejgayehu Taye, Etiopia 14.13,31.

800 m (DL):

1) Keely Hodgkinson, Storbritannia 1.55,77, 2) Ajee Wilson, USA 1.58,16, 3) Natoya Goule, Jamaica 1.58,23.

4 x 100 m:

1) Spania 42,99, 2) Frankrike 2.-lag 43,50.

Høyde (DL):

1) Nicola Olyslagers, Australia 2,00, 2) Vashti Cunningham, USA 1,97, 3) Angelina Topic, Serbia 1,97.

Stav (DL):

1) Nina Kennedy, Australia 4,77, 2) Margot Chevrier, Frankrike 4,71, 3) Katie Moon, USA 4,71.

Diskos (DL):

1) Valarie Allman, USA 69,04, 2) Sandra Perkovic, Kroatia 65,18, 3) Kristin Pudenz, Tyskland 62,87.

Spyd (DL):

1) Harkuka Kitaguchi, Japan 65,09, 2) Kelsey-Lee Barber, Australia 62,54, 3) Ylenmis Aguilar, Cuba 60,61. Norsk: 11) Sigrid Borge 52,49.

Kule (DL):

1) Auriol Dongmo, Portugal 19,72, 2) Chase Ealey, USA 19,43, 3) Maggie Ewen, USA 19,26.

