Forfall til landslagssamling – ingen erstatter hentes inn

Norges Fotballforbund melder via Twitter at Pedersen har meldt forfall til den kommende samlingen. Forfallet var tatt høyde for i uttaket, og dermed blir det ikke hentet inn en erstatter.

I troppen har Ståle Solbakken i tillegg tatt ut Julian Ryerson og Brice Wembangomo på høyre backplass. På venstrebacken har man kun Birger Meling, ettersom Fredrik Bjørkan er skadd.

– Vi er litt i trøbbel på backene. Birger Meling har spilt 20-25 minutter siden mai. Marcus Holmgren Pedersen er tvilsom. Det er ikke sikkert at han blir med i den første kampen. Det er litt uryddig på backene, sa Solbakken i forbindelse med uttaket.

Nå er det altså klart at Pedersen ikke rekker noen av kampene. Norge møter Skottland 17. juni og Kypros tre dager senere. Begge kampene spilles på Ullevaal.