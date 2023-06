Ruud klar for Roland-Garros-finale mot Djokovic – utklasset Zverev

Enten blir serberen førstemann i verden med 23 Grand Slam-titler eller så blir Ruud første norske Grand Slam-mester. I semifinalen vant 24-åringen fra Snarøya 6-3, 6-4, 6-0.

Ruud fikk en ypperlig start og brøt Zverevs to første servegame på vei mot 6-3-seier i første sett etter 49 minutter. Det andre settet innledet tyskeren best. Han holdt serven greit de første gangene, mens Ruud måtte avverge tre bruddballer på 0-40 før han ved å vinne fem poeng på rad utlignet til 2-2.

På stillingen 3-3 satte Ruud inn støtet ved å bryte motstanderens serve blankt. Så holdt han serven to ganger og kunne juble for ny settseier etter en time og 37 minutters spill.

I tredje sett brøt Ruud direkte og vendte deretter 0-30 til seier i egen serve og 2-0-ledelse. Så brøt han igjen etter å ha avverget tre gameballer. Zverev dobbeltfeilet på bruddballen, og med 3-0 pekte alle piler norsk vei.

Ruud brøt Zverev for tredje gang på rad og servet deretter hjem matchen etter vel to timers spill.

I fjor var Ruud i sin første Grand Slam-finale i samme turnering. Da tapte han klart for gruskongen Rafael Nadal, som nå er ute med skade.

Sterk start

Det så bra ut for Ruud allerede fra start i kveldskampen. Etter å ha vunnet sitt første servegame spilte han seg til en bruddball på 30-40 i tyskerens serve og utnyttet den med et sterkt vinnerslag i hjørnet. Etter seks minutter sto det 2-0.

Zverev brøt tilbake direkte i et game som alene varte ti minutter. Ruud avverget fire bruddballer før han selv fikk en gameball han ikke greide å utnytte. Zverev omsatte sin femte bruddball og fikk sitt første game.

I egen serve fikk han trøbbel igjen. Ruud fikk tre bruddballer på 0-40. Zverev slo tilbake og berget deuce, men på Ruuds fjerde bruddball i gamet slo tyskeren ut.

Ved hjelp av to ess gikk Ruud opp i 4-1, før Zverev for første gang holdt serven. Ruud holdt serven igjen og spilte seg deretter til en settball i Zverevs serve, men måtte etter en serverdig ballveksling se både den og gamet gå tyskerens vei. I stedet servet han hjem settet, etter først å ha avverget en bruddball.

Psykisk styrke

Ruud viste psykisk styrke i neste sett da Zverev truet med å slå tilbake. For annen gang i kampen avverget han tre bruddballer på 0-40, og denne gang halte han også i land gamet.

Det var første møte på grus for de to spillerne som i fjorårets turnering tapte for gruskongen Rafael Nadal. Zverev ble stoppet av en alvorlig ankelskade i semifinalen, Ruud ble utklasset i finalen da Nadal tok sin 14. Roland-Garros-tittel.

Nå er Nadal ute med skade, og det skal kåres en ny konge av Roland-Garros. Ruud kunne knapt fått vanskeligere motstand enn formsterke og uhyre rutinerte Djokovic, men han har selv dokumentert meget sterk form på vei inn i sin tredje Grand Slam-finale på ett år.

