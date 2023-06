Semifinaleklar Ruud overkom nakketrøbbel: – Var spent og nervøs

Ruud slo danske Holger Rune i fire sett i Paris onsdag. Ruud kom til finalen i fjor og har masse poeng å forsvare. Med seieren over Rune er nordmannen ett steg nærmere å klare nettopp det.

Han kan også ta sin første Grand Slam-tittel. Før turneringen fikk han imidlertid problemer med nakken, som trolig kom av stress.

Fikk en låsning

– Jeg kom hit på fredag etter Genève, og på trening før turneringen fikk jeg en skikkelig låsning og kink i nakken, som kanskje tyder på at man går rundt og er litt spent og nervøs for hva som er i vente. Heldigvis klarte jeg å løse opp den og det har ikke vært noe problem, sa Ruud til TV 2 etter seieren.

Med seieren over Rune fikk Ruud revansj etter tapet i Masters-turneringen i Roma i mai. 24-åringen

– Akkurat da jeg skulle slå den siste forehanden i dag, så tenkte jeg ett halv sekund på at jeg hadde trent hele livet på å sette den slik jeg vil så bare «gjør det for faen». Heldigvis slo jeg den bra nok og så bommet Holger til slutt, sa Ruud videre.

[ Kommentar: Sport er krigspolitikk ]

Rune tror på Ruud

Holger Rune har Casper Ruud som favoritt til å ta seg videre til finalen.

I semifinalen fredag venter Zverev for Ruud. Tyskeren har rast på verdensrankingen som følge av skaden han pådro seg i Roland-Garros i fjor, men han har et svært høyt toppnivå. Likevel mener Rune at det er Ruud som må sees på som favoritten foran semifinalen fredag.

– Det er vanskelig å spå siden kampen er annerledes. Jeg må nok si at Casper er favoritten til å ta seg til finalen, men igjen så hadde jeg sagt Zverev om du hadde spurt meg i fjor. Zverev kommer sterkt tilbake etter skaden sin, men akkurat nå ser jeg for meg Casper i finalen, sa Rune til pressen etter onsdagens nederlag.

I den andre semifinalen møtes Novak Djokovic og Carlos Alcaraz.