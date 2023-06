23 fotballpøbler pågrepet etter conferenceligafinalen

17 Fiorentina-fans ble pågrepet for å ha angrepet West Ham-supportere i en bar i sentrum av Praha foran kampen.

– Tre av dem er mistenkt for lovbrudd. Én for vold mot en politimann og to for opptøyer, sier polititalsmann Jan Rybansky.

Han opplyser at de øvrige 14 Fiorentina-supporterne ble bøtelagt med 2000 koruna, tilsvarende 1000 kroner, for ikke å ha adlydt politiets ordre.

Tre West Ham-supportere pådro seg lettere skader i angrepet.

Etter kampen ble det heftige festscener og tumulter i Prahas gamleby. En engelskmann ble pågrepet for å antenne fyrverkeri på et torg ved 00.30-tiden natt til torsdag.

West Ham vant selve finalen 2–1 og tok hjem tittelen i Uefas conferenceliga.