Regjerende mester Swiatek mot Haddad Maia i semifinalen i Roland Garros

Den polske stjernen Swiatek fikk en kjempestart på møtet med Gauff da hun brøt til 3-1 i det første settet. Sjetteseedede Gauff brøt imidlertid tilbake og reduserte til 2-3.

Deretter holdt de to spillerne egen serve fram til Swiatek brøt blankt til 6-4 og settseier.

Swiatek noterte sitt første og eneste servebrudd i det andre settet da hun gikk opp til 4-2. Deretter så hun seg aldri tilbake og vant settet og kampen 6-2.

– Det var ikke lett. Det første settet var jevnt. Jeg er glad jeg klarte å avgjøre kampen og ta meg videre under de vanskelige forholdene her, sa Swiatek i intervjuet med arrangørene.

I torsdagens semifinale møter hun brasilianske Beatriz Haddad Maia.

Historisk brasilianer

Haddad Maia vant onsdag 2-1 over Ons Jabeur og er i sin første semifinale i Grand Slam-sammenheng noensinne.

Det ble et underholdende og spennende kvartfinaleoppgjør på rødgrusen i Paris. Populære Ons Jabeur var sjuendeseedet i turneringen, mens hennes brasilianske motstander var seedet som nummer 14.

– Jeg tror at i Grand Slam-turneringer er det godt med en fridag, for jeg hadde litt mer krefter mot slutten. Jeg visste jeg måtte være tålmodig, for hun er jo en av de beste i verden, sa Haddad Maia i seiersintervjuet med arrangøren.

I første sett ble det et tidlig servebrudd til 2-0 for den tunisiske spilleren Jabeur. Hun har tidligere i slitt med å holde sine egne server og ble brutt tre ganger i det førte settet i forrige kamp.

Også onsdag hadde spillerne problemer med å holde egen serve, men Jabeur klarte å forsvare sin da hun til slutt tok første settet med 6-3.

Tett kamp

I det andre settet holdt spillerne sine server fram til 6-6, og dermed måtte settet avgjøres i tiebreak. Der viste Haddad Maia seg som skarpest og vant 7-5.

I det avgjørende settet fortsatt tendensen i åpningssettet med mange servebrudd. Den brasilianske 27-åringen var friskest og brøt direkte til 1-0 og fulgte opp med å serve inn 2-0-ledelse.

Et nytt servebrudd ga 3-0, før Jabeur reduserte til 1-3 ved å bryte tilbake. Haddad Maia gikk så opp til 4-1 etter at Jabeur trodde at en serve var ute og sparket til ballen. Dermed fikk Haddad Maia muligheten til nok et servebrudd til 4-1.

Til slutt avgjorde hun settet og vant det med sifrene 6-1.

