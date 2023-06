Tirsdag publiserte Datatilsynet den ferske veilederen som omhandler strømming av idrettsarrangementer for barn og unge. Tilsynet sier denne skal hjelpe til med å tydeliggjøre reglene på området.

I veiledningen fremgår det at strømming som hovedregel ikke vil kunne gjennomføres lovlig etter personvernregelverket, med mindre det er snakk om toppidrett med allmenn interesse.

MyGame-sjef Lars Setsaa ser imidlertid ikke på nyheten som en effektiv stopper for selskapets handlingsrom med hensyn til strømming av kamper fra en rekke idretter.

«Jeg vil på mange måter applaudere Datatilsynets arbeid. De tar ikke til orde for et forbud, men legger lista høyt for de som ønsker å strømme ungdom», skriver han til NTB.

Applauderer Datatilsynet

MyGame-sjefen hevder hans eget selskap opptrer i tråd med de retningslinjene Datatilsynet har nedfelt i veilederen.

«Tilsynets vurdering er at strømming av lagidrett må basere seg på berettiget interesse, ikke samtykke. Interessen for strømming må vektes opp mot tiltak som ivaretar spillernes personvern. Det er helt i tråd med våre vurderinger, og MyGame er i dag den eneste strømmeaktøren som opptrer i tråd med en slik veileder», skriver han.

Datatilsynet har bedt om innspill fra Norges idrettsforbund og andre aktører rundt veiledningen. Fristen er 30. juni.

Debatten rundt strømming av ungdomsidrett har også skapt engasjement blant politikerne på Stortinget.

– Det er veldig bra at Datatilsynet er så tydelig i sin veiledning om strømming av barneidrett. Den viktigste vurderingen må være barns grunnleggende rettigheter. Dette bekrefter også det Venstre lenge har sagt, at mye av praksisen ikke har vært forenlig med god nok ivaretakelse av barns personvern, sier leder familie- og kulturkomiteen, Grunde Almeland (V), til NTB.

Seks store forbund

Generalsekretær i Norges idrettsforbund, Nils Einar Aas, varslet tirsdag at idretten vil komme med sine innspill til den nye veilederen.

Idrettsforbundet har nedsatt et eget strømmeutvalg. Det skal levere sine innspill og konklusjoner i løpet av høsten.

MyGame har inngått avtale med Norges Håndballforbund, Norges Fotballforbund, Norges Volleyballforbund, Norges Ishockeyforbund, Norges Bandyforbund og Norges Basketballforbund om strømming av kamper i ungdomsidretten.

I januar ble prosjektet lagt på is som følge av flere kritikkverdige episoder.

