Alcaraz utklasset Tsitsipas – møter Djokovic i semifinalen i Roland-Garros

Khatsjanov kom best i gang og vant det første settet, men etter at Djokovic vant tiebreak i 2. sett 7-0 gikk det stort sett bare en vei på rødgrusen i Paris. Djokovic vant kampen 4-6, 7-6 (7-0), 6-2, 6-4.

Russeren øynet et glimt av håp da han brøt til 4-4 i fjerde sett, men Djokovic brøt tilbake blankt og servet deretter hjem seieren etter tre timer og 38 minutter.

– Jeg spilte et perfekt tiebreak, og etter det hevet jeg spillet et par nivåer over der jeg var i begynnelsen, sa Djokovic.

Han kan bli nødt til å heve seg ytterligere til semifinalen. Der møter han Alcaraz, som feide Stefanos Tsitsipas av rødgrusen med sifrene 6-2, 6-1, 7-6 (7-5) i en kamp som varte to timer og 12 minutter. Den spanske unggutten rettet straks blikket mot semifinalen.

– Det er en kamp alle vil se, og jeg tror det blir en fin kamp å spille og se på. For å bli best må man slå de beste, og Novak Djokovic er en av de aller beste. Det blir vanskelig, men jeg gleder meg, sa Alcaraz om fredagens semifinale.

Casper Ruud møter Holger Rune onsdag i den siste kvartfinalen. Tidligere på dagen møtes Alexander Zverev og overraskelsen Tomas Etcheverry.

Tøff fight

Djokovic roste sin motstander etter seieren.

– Det var litt skummelt i slutten av fjerde sett, men jeg greide å vinne. Det var en tøff fight, slik man venter i kvartfinalen i en Grand Slam-turnering. Man får ingen seier servert, og jeg er glad for å ha vunnet. Jeg har stor respekt for Karen og ønsker ham det beste resten av året, sa han.

Djokovic vant tidligere i år Australian Open for 10. gang i karrieren og vil med triumf i Roland-Garros være halvveis til Grand Slam i årets turneringer. Han har vunnet Roland-Garros «bare» to ganger, i 2016 og 2021, færre enn i noen av de andre storturneringene, men 14 ganger siden 2005 har Rafael Nadal vunnet turneringen, og han er ikke med i år.

En glede

– Dette er en av de beste arenaer i verden, og det er alltid en glede å spille her, sa Djokovic, som er i sin 45. Grand Slam-semifinale. Bare Roger Federer har flere med 46.

Vinner Djokovic to kamper til i årets turnering, blir han første mann med 23. Grand Slam-titler.

20-årige Alcaraz har alvorlige planer om å avløse sin 17 år eldre landsmann Nadal som konge av Roland-Garros. Han tok sin første Grand Slam-tittel i fjorårets US Open og er semifinaleklar i Paris for første gang.

Først da kampen egentlig var tapt begynte Tsitsipas å glimte til. Grekeren solgte seg dyrt i tredje sett og avverget to matchballer på 2-5 i egen serve. Så brøt han til 4-5 og tvang etter hvert fram tiebreak. Han avverget to nye matchballer i tiebreak, men utsatte bare det uunngåelige.

– Jeg mistet fokus litt i slutten av tredje sett og fikk litt trøbbel. Jeg tror alltid på meg selv, og jeg er glad for at jeg greide å løse det, sa Alcaraz.





(©NTB)