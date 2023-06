Strømmeselskapet meldte mandag om store økonomiske utfordringer. Aksjekursen raste 62 prosent i løpet av handelsdagen, og selskapets direktør Anders Jensen gikk av med øyeblikkelig virkning.

Onsdag var aksjen ned ytterligere vel 16 prosent midt på dagen.

På det nordiske markedet har Viaplay nedjustert anslått fortjeneste i år fra 1,2-1,35 milliarder svenske kroner til et sted mellom 0,8 og 1 milliard.

– Reaksjonene på det som nå skjer med Viaplay, er noe av det mest brutale jeg har vært vitne til de siste 20 årene i medieindustrien. Aksjen kollapset fullstendig, og over ti milliarder i børsverdier forsvant over natten. Tilliten er helt borte, og raset fortsetter videre nedover i dag. Det er helt forferdelig å se, sier ansvarlig redaktør Knut Kristian Hauger i Kampanje til NTB.

Tror på flere grep

Viaplay-situasjonen gjør at rettighetsbildet for TV-sport i Norge kan bli vesentlig endret i løpet av sommeren og høsten. Blant annet skal rettigheter for internasjonal klubbhåndball ut for salg i sommer.

Viaplay sitter på disse i dag.

Hauger tror Viaplay må ta ytterligere finansielle grep.

– Strømmeselskapet har allerede et kostnadsprogram på en milliard løpende, men det er langt fra nok. Lønnsomheten stuper i takt med et sviktende salg av Viaplay-abonnementer, svært dårlig utvikling i TV-reklamemarkedet og en grisedyr euro. Her må sparekniven slipes ytterligere skal bankgarantier og lånebetingelser opprettholdes og for å sikre at det er nok cash på konto når fakturaene til rettighetseierne forfaller, som for eksempel Premier League, sier Hauger.

Betydelig sportssatsing

– Hva kan Viaplay gjøre?

– De kan selge ut virksomhet og selskaper de eier som TV-distributøren Allente, stenge ned i markeder utenfor Norden, kutte i bemanning og videreselge rettigheter som sport og egne dramaproduksjoner. NRK har allerede sikret seg Pørni, og de ville sikkert være interesserte i vintersporten også. Her er jo åpenbart NRK en mulig kjøper, sier Hauger.

Sportssatsingen i Viaplay er betydelig. Selskapet har akkurat gjort unna sin første sesong med de svært dyre Premier League-rettighetene. Vintersport, håndball og Formel 1 er også i Viaplays portefølje.

