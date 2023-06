Rune om revansjemøte med Ruud: – Håper på mindre drama i år

Mandag ble det klart at Ruud og Rune møtes i kvartfinalen i Paris også i år.

Den danske stjernen vant sin 4.-rundekamp mot Francisco Cerundolo 7-6, 3-6, 6-4, 1-6, 7-6 etter en lang og intens maratonduell mandag kveld. Ruud tok seg på sin side av chileneren Nicolas Jarry i tre strake sett litt tidligere på dagen.

Etter at avansementet var i boks, ble Holger Rune konfrontert med at fjorårets Roland-Garros-duell med Ruud endte i store overskrifter om en relativt tøff feide de to imellom. Underveis i kampen gjorde Rune seg også bemerket ved å smelle racketen i bakken, før han satte seg på benken og begynte å brøle til moren sin på tribunen.

Dansken ba henne flere ganger om å forlate arenaen, noe hun også gjorde.

Rune vant til slutt kampen.

– Det ble åpenbart drama i fjor, og jeg håper vi skaper mindre drama i år, sier Rune foran det han medgir at blir et revansjemøte.

Om forholdet til Ruud sier han:

– Han er en god spiller. Jeg respekterer ham. Det er ikke noe problem mellom oss. Det burde forhåpentligvis bli en kamp uten problemer. Jeg ser fram til den.

Med til historien hører det at Ruud og Rune også møttes i Roma nylig. Der ble det seier til dansken. Dermed har den norske tennisstjernen også noe å revansjere på rødgrusen i Paris.

