Nettsted: Iversby Hvideberg returnerer til Uno-X

TV 2 meldte for en tid tilbake at Andreas Leknessund forlater DSM-laget til fordel for Uno-X neste år. Nå hevder Landevei å ha kilder på at lagkameraten Iversby Hvideberg slår følge.

24-åringen fra Rolvsøy i Østfold var også tidligere en del av Uno-X, før han sluttet seg til DSM året etter at Leknessund gikk samme vei.

Iversby Hvideberg har ikke mulighet til å si noe om den påståtte avtalen med det norske profflaget.

– Det er ikke noe jeg kan kommentere nå. Hvor jeg sykler neste år blir klart en eller annen gang etter august, sier Iversby Hvideberg til Landevei.

Regelverket til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) sier at man ikke kan offentliggjøre nye signeringer før etter 1. august.

Uno-X-sjef Jens Haugland har tidligere sagt at det er stort mål for laget å hente hjem norske profiler som Iversby Hvideberg.

