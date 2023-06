Manglerud Stars anke avvist – mister eliteserielisensen

Manglerud Star flyttes ned i 2. divisjon.

«Ankeutvalget har i sin behandling av MS-anken ikke funnet at det er gjort feil i saksbehandlingen. Utvalget mener det godtgjort at MS, over tid, har drevet på en måte som ikke har vært forsvarlig. Utvalget mener i likhet med Klubblisensutvalget at MS har en økonomisk situasjon som ikke gjør det mulig å gjennomføre sesongen 2023/2024 i NIHFs to øverste divisjoner», heter det fra Norges Ishockeyforbund.

Forbundet tar konklusjonen og vedtaket i ankeutvalget til etterretning og tilbyr Comet eliteserieplass for sesongen 2023/24. Comet har allerede godkjent lisens, så det må ikke en ny lisensbehandling til i den sammenheng.

I sin avgjørelse 14. mai viste hockeyforbundet til lisensreglementets paragraf ni «kriterier for lisens», og at klubben bryter med flere av disse punktene:

* Klubbens årsregnskap for 2022 viser et underskudd på 2,5 millioner og reduksjon av egenkapitalen til minus 2,3 millioner. Revisors beretning for 2022 uttrykker bekymring om vesentlig usikkerhet om fortsatt drift.

* Rapportering per 31. mars 2023 viser et underskudd på 440.000 som ytterligere forverrer situasjonen.

* Klubben har en særdeles utfordrende likviditet.

* Klubben har høy gjeld i forhold til omsetning.

Forbundet mener at punktene over medfører altfor stor usikkerhet når det gjelder Manglerud Stars mulighet for deltakelse i eliteserien. Konklusjonen er å inndra lisensen.

[ Ishockey: Manglerud Star mistet lisensen ]