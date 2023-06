Djokovic først til semifinale – vendte til seier mot Khatsjanov

Khatsjanov kom best i gang og vant det første settet, men etter at Djokovic vant tiebreak i 2. sett 7-0 gikk det stort sett bare en vei på rødgrusen i Paris. Djokovic vant kampen 4-6, 7-6 (7-0), 6-2, 6-4.

Russeren øynet et glimt av håp da han brøt til 4-4 i fjerde sett, men Djokovic brøt tilbake blankt og servet deretter hjem seieren etter tre timer og 38 minutter.

– Jeg spilte et perfekt tiebreak, og etter det hevet jeg spillet et par nivåer over der jeg var i begynnelsen, sa Djokovic.

Tøff fight

– Det var litt skummelt i slutten av fjerde sett, men jeg greide å vinne. Det var en tøff fight, slik man venter i kvartfinalen i en Grand Slam-turnering. Man får ingen seier servert, og jeg er glad for å ha vunnet. Jeg har stor respekt for Karen og ønsker ham det beste resten av året.

Djokovic vant tidligere i år Australian Open for 10. gang i karrieren og vil med triumf i Roland-Garros være halvveis til Grand Slam i årets turneringer. Han har vunnet Roland-Garros «bare» to ganger, i 2016 og 2021, færre enn i noen av de andre storturneringene, men 14 ganger siden 2005 har Rafael Nadal vunnet turneringen, og han er ikke med i år.

En glede

– Dette er en av de beste arenaer i verden, og det er alltid en glede å spille her, sa Djokovic, som er i sin 45. Grand Slam-semifinale. Bare Roger Federer har flere med 46.

Vinner Djokovic to kamper til i årets turnering, blir han første mann med 23. Grand Slam-titler.

I semifinalen møter han vinneren av kampen mellom verdensener Carlos Alcaraz og Stefanos Tsitsipas. Den spilles tirsdag kveld.