Branns målmaskin inne blant Solbakkens overraskelser: – Min store drøm

Bodø/Glimts superving Amahl Pellegrino ble derimot ikke belønnet med plass i troppen etter den gode sesongstarten i Eliteserien.

Norge spiller hjemme på Ullevaal i begge de kommende EM-kvalifiseringskampene. Først venter Skottland 17. juni, før Kypros står på motsatt banehalvdel tre dager senere.

Finne har scoret mål på bestilling for Brann i Eliteserien denne sesongen.

– Han har prestert jevnt over tid. Han hadde en fantastisk 1. divisjonssesong uten at vi har tatt for mye hensyn til den. Og han fortsatte utover vinteren og tok det med seg inn i seriespillet. Jeg synes at han hadde en veldig god cupfinale med et energisk tyngdepunkt og gjennomføringskraft, sier landslagssjef Ståle Solbakken.

– Det er også et signal om at det nytter. Han er veldig trygg og komfortabel med ball i trange områder, legger han til.

Finne selv er jublende glad for uttaket.

– Wow! Helt sinnssykt. Min store drøm. Det er åpenbart noen som synes dette er fortjent, og det holder for meg. Jeg er veldig happy, sier han til TV 2.

Pellegrino vraket

Landslagssjefen vil ikke si for mye om rollen Finne kan få i de kommende kampene.

– Nå får han komme inn på samling og vise seg fram. Vi kan ikke vente at han starter, men han kan få en jokerrolle, sier Solbakken.

Om vurderingene som er gjort rundt Pellegrino, svarer han:

– Vi tar ut den troppen vi synes er best. Vi ser veldig mye eliteserie, kanskje ser vi for mye eliteserie. Det er en ren konkurransesituasjonen. Det er noen fra Molde som ikke er med her. Det samme gjelder for dem.

[ Stavanger-spiller ett slag fra US Open-bombe ]

Ola Brynhildsen ble nevnt som et eksempel på de sistnevnte.

Kristoffer Velde spiller til daglig i Lech Poznan. Han har landslagsledelsen fulgt tett. Nå får han muligheten.

– Velde er en vi har hatt i kikkerten lenge. Vi mangler kanter med gjennombruddskraft. Nå var det en fin anledning til å ta ham inn. Vi har forberedet ham litt, slik at han har kunnet trene godt, sier Solbakken.

Backtrøbbel

Med i troppen er også Brann-keeper Mathias Dyngeland. Han er heller ingen gjenganger på landslaget.

Fredrik André Bjørkan er derimot ikke med i troppen som følge av at han sliter med en lårskade.

– Vi er litt i trøbbel på backene. Birger Meling har spilt 20-25 minutter siden mai. Marcus Holmgren Pedersen er tvilsom. Det er ikke sikkert at han blir med i den første kampen. Det er litt uryddig på backene, sier landslagssjefen.

Tyrkia-proffen Joshua King er heller ikke aktuell denne gangen.

– Josh er mest aktuell i en kantrolle. Han har har heller sett superfit ut. Han må få satt sammen mange minutter jevnlig for å få eksplosiviteten tilbake, sier Solbakken om begrunnelsen.

[ Cupen betyr ikke nødvendigvis Europa for Viking ]

Slik ble troppen:

Målvakter:

Ørjan Håskjold Nyland, Mathias Dyngeland, Egil Selvik.

Backer:

Kristoffer Vassbakk Ajer, Birger Solberg Meling, Stian Rode Gregersen, Andreas Hanche-Olsen, Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson, Stefan Strandberg, Brice Wembangomo, Leo Skiri Østigård.

Midtbanespillere:

Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Ola Solbakken, Kristoffer Velde, Kristian Thorstvedt, Hugo Vetlesen, Martin Ødegaard.

Spisser:

Bård Finne, Erling Braut Haaland, Jørgen Strand Larsen, Alexander Sørloth.

(©NTB)