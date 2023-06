Ange Postecoglou presentert som ny Tottenham-manager

Tottenham bekrefter signeringen i sine kanaler tirsdag.

– Ange har en positiv mentalitet og står for en rask og offensiv spillestil. Han har en sterk merittliste med hensyn til å utvikle spillere, og har en forståelse for viktigheten av koblingen fra spillerstallen til akademiet – alt som er viktig for klubben vår, sier styreleder Daniel Levy i en uttalelse.

– Vi er glade for å ha Ange med oss mens vi forbereder oss på sesongen som kommer, legger han til.

Postcoglou har undertegnet en avtale som binder ham til Tottenham fram til juni 2027.

Trippel i Skottland

I mars fikk italienske Antonio Conte sparken som Tottenham-manager. I etterkant tok assistenten Cristian Stellini over som vikarmanager, men heller ikke han fikk beholde jobben ut sesongen. Stellini fikk sparken etter 1-6-tapet for Newcastle i slutten av april.

I etterkant har Ryan Mason tatt over som midlertidig sjef for de hvitkledde. Nå er det klart at Postecoglou blir den permanente løsningen.

Den greskfødte australieren har vært hovedtrener i Celtic siden 2021. I sin første sesong i den skotske storklubben tok 57-åringen både ligatittelen og cuptittelen.

Lørdag sikret Celtic trippelen i Skottland denne sesongen. Glasgow-laget vant både ligaen og de to skotske cupene.

Turbulent sesong

Postecoglou kom til Celtic som et ukjent blad for mange. 57-åringen har tidligere vært trener for japanske Yokohama Marinos og Australias landslag, i tillegg til en rekke australske klubber.

Nå får han jobben med å løfte et Tottenham-lag som har en ny turbulent sesong bak seg.

Postecoglou følger etter Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo og Antonio Conte i managerjobben. De tre sistnevnte hadde alle korte opphold i London-klubben.

Tottenham endte på 8.-plass i Premier League denne sesongen.

Et av sommerens store speningsmomenter er om klubben klarer å holde på målmaskinen Harry Kane.