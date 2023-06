Omdiskutert signering herjet for Vipers – Vjakhireva taus om situasjonen i Russland og Ukraina

Den russiske jenta var den dominerende utespilleren i Champions League-finalen der Vipers slo FTC Hungaria 28-24.

For et år siden valgte Vipers å skrive kontrakt med henne til tross for Russlands krigføring i Ukraina. Russiske idrettsutøvere er stor grad utelukket fra internasjonal idrett på grunn av krigshandlingene.

– Jeg hadde en drøm. Den ble til virkelighet i dag. Nå er vi her med dette trofeet. Jeg er takknemlig for å være på banen, sa Vjakhireva til norske medier etter seieren i Budapest.

– Jeg gjorde det rette valget forrige sommer. Jeg ønsker ikke å snakke om det (situasjonen i Russland og Ukraina), men nyte øyeblikket.

Hun ser for seg å besøke Russland i løpet av sommeren for å besøke venner og familie.

– Vipers har gjort en riktig vurdering. Hun er kun en spiller på et norsk klubblag, sa Berit Lindeman, generalsekretær i Den norske Helsingforskomité, til VG da overgangen ble offentliggjort.

Hun var tydelig på at man skal skille mellom vanlige russere og Putins regime.

Vipers vurderte situasjonen nøye og rådførte seg med flere instanser før Vjakhireva kom til klubben.

Beslutningen førte til reaksjoner, og avgående Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad gjentok søndag at det hadde vært en utfordrende prosess.