NHL-klubb signerte norske Emil Lilleberg

Florida-klubben bekrefter signeringen i sine kanaler mandag kveld. Lilleberg har signert en toårskontrakt.

Sarpsborg-gutten, som var del av den norske VM-troppen, har tidligere vært aktuell for spill i Arizona Coyotes. Han ble draftet dit for to år siden. I Arizona ble han imidlertid deretter vraket som følge av at det ble oppdaget hjerteproblemer i en medisinsk sjekk.

– Det er helt sjukt etter den nedturen jeg har hatt med Arizona, og det som skjedde der. Jeg fikk ganske dårlig beskjeder der borte, angående hjertet. De bestemte seg for at de ikke turte på grunn av hjertet, sier Lilleberg til Nettavisen.

Nå er han klar for spill i NHL.

Lilleberg har den siste tiden spilt for svenske Oskarshamn. Der har han imponert. Tre mål og totalt tolv målpoeng ble fasiten for backen.

Sarpsborg-gutten har representert Norge i de tre siste verdensmesterskapene.

Lightning er en av de beste klubbene i NHL. Florida-klubben opplyser at Lilleberg har signert en såkalt toveis avtale. Det gir garanti om høy lønn dersom han får spilletid i NHL, men innebærer lavere utbetalinger dersom han blir henvist til spill for klubbens farmerlag Syracuse Crunch i AHL.

– Jeg følte at jeg gjorde et helt ok VM, og det har Tampa Bay fått med seg og bestemt seg for å skrive en toveiskontrakt med meg, sier Lilleberg til Nettavisen.

Han har tidligere fortalt lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad om hjertefeilen han er født med og som skapte problemer i Arizona. Norske leger har gitt ham beskjed om at en operasjon kan vente til etter karrieren.

