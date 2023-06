Lunde historisk da Vipers sikret nytt Champions League-gull

Det var også tredje året på rad at Vipers sikret seg det gjeveste trofeet i klubbhåndballen.

Lunde vant keeperduellen mot FTC-målvaktene overlegent.

Lunde har en 25 sesonger lang karriere på toppnivå bak seg, men er fullt innstilt på å holde på for klubb- og landslag i ytterligere to år. VM i år og 2024-OL er nærmeste mål for Norge.

Siden hun fylte 40 år, er dette Lundes meritter internasjonalt:

* Tre Champions League-triumfer.

* Ett VM-gull.

* To EM-gull.

Vipers ledet 5-1og 9-4, men klarte ikke å holde forspranget gjennom førsteomgangen. FTC avsluttet med to drømmeskudd fra distanse og reddet seg inn til 13-14 ved pause.

Takk for følget

I starten av andreomgangen var det nesten bare Vipers. Det tok bare vel fire minutter før FTC mistet sin viktigste forsvarsspiller (Zsuzsanna Tomori) med et direkte rødt kort.

Like etter sikret Vipers seg en 19-14-føring. Så løp Sunniva Næs Andersen inn 20-14 og 21-14. Det ble som en matchball.

FTC maktet ikke å reise seg som før pausen.

Vipers kunne defilere inn til utklassingsseier foran tre-fire hundre tilreisende supportere.

Etter 50 minutters spill på stillingen 26-19 hadde Lunde over 50 i redningsprosent mot FTC-keeperens 22.

[ Oslo-jenta Nora Mørk to seirer unna legendestatus ]

Gjekstad-farvel

Det var smekkfullt i hallen i Budapest og over 20.000 tilskuere på tribunene.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad hadde sin siste kamp som trener i klubben etter fem svært suksessrike år. Han fortsetter karrieren i danske Odense, og Vipers har store sko å fylle etter ham.

Larvik (2011) er sammen med Vipers eneste norske klubb med seier i mesterligaen.

[ Mørk og åtte andre norske håndballjenter kan bli gallavinnere ]