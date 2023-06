Kjøll smiler tross valgnederlag: – Angrer ikke på noe

Kjøll fikk bare 29 stemmer mot Zaineb Al-Samarais 138 under avstemningen til å bli idrettspresident på tinget i Bergen søndag.

Kjøll har hatt en tøff valgkamp der en mye omtalt og kostbar varslingssak satte henne i en utsatt posisjon. Negative oppslag preget nyhetsbildet rundt NIF og måten situasjonen ble håndtert på. Etter valget var hun klar på at tanken på demokratiet hjalp henne til å stå løpet ut.

– Jeg valgte å stå i løpet for at jeg tenkte det var bra for demokratiet. Det er det som har drevet meg, sa Kjøll til NTB.

Hun synes selv hun har stått sterkt i stormen og håper det blir hennes ettermæle.

– Jeg angrer ikke på noen ting. Jeg synes vi har stått støtt i en veldig krevende periode og levert solid for norsk idrett. Det er det jeg håper blir mitt ettermæle, sa Kjøll.

Nå venter mer fritid, familie og forskjellige andre styreverv. 67-åringen er ikke ferdig i idretten ennå.

– Jeg har hele tiden tenkt at jeg kom til å vinne uansett. Enten ble jeg valgt her, eller så vant jeg den andre biten med mer fritid og andre spennende oppgaver. Det er familie og venner og styreverv som jeg tenker å fylle tiden min videre med, sa Kjøll.

Blant annet sitter hun i styret i Europas Olympiske Komité (EOC). Hun leder også EOCs bærekraftskommisjon.

– Jeg har en fot innenfor, avsluttet Kjøll.

