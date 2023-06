Ragne Wiklund tildelt Egebergs ærespris

Utmerkelsen regnes som den høyeste i norsk idrett. Den ble opprettet i 1919 av Ferdinand Egeberg.

Wiklund er den 58. utøveren til å motta prisen. Hun fikk den på lørdagens middag for tingets delegater og inviterte.

Man må ha gode resultater i minst to ulike idretter for å være en kandidat for Egebergs ærespris. I Wiklunds tilfelle dreier det seg om skøyter og orientering.

Wiklund er blant verdens beste skøyteløpere og vant gull på 3000 meter i VM i enkeldistanser så sent som i vinter. Hun tok også gull på 1500 meter under VM enkeltdistanser i 2021.

- Jeg har alltid vært opptatt av å drive med flere idretter. Jeg har hele tiden utsatt valget på hva jeg skal satse på, og valget er ennå ikke tatt, sa Wiklund til stor applaus foran tingdelegatene i Bergen.

Wiklund ser allsidigheten og satsing på to idretter som en fordel.

- Orienteringen gir meg mye gratis trening, og det gir meg mye, sa Wiklund.

I den ene grenen er det krav om topplassering i internasjonale mesterskap som VM, OL, Paralympics eller verdenscup sammenlagt, mens man må ha vært tilsvarende god på nasjonalt nivå i den andre idretten.

Det er ikke gitt at hedersutmerkelsen deles ut hvert år. Therese Johaug fikk den i 2020.





(©NTB)