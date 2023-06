Hovland meldte seg på tetkampen etter kjempeavslutning

Runden på 69 slag tre slag under par inneholdt seks birdier og tre bogeyer.

Nordmannen startet tredje runden med en bogey på hull en. Han fikk dagens første birdie på det femte hullet og fulgte opp med en ny birdie på det neste. Det ble bogey på hull sju etter fulgt av par og en birdie og han var ett slag under par på runden halvveis.

En ny bogey på hull 12 førte til at han var på par for dagen og to slag under par totalt. De to neste hullene ble det par. Han avsluttet derimot glimrende med birdie på det 15., 16, og det 17. hullet.

Han gikk i klubbhuset på en delt fjerdeplass og hadde da fire slag opp til ledende David Lipsky.

