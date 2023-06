Gündogan-dobbel sikret City-triumf i FA-cupfinalen

Tyskeren scoret to av de tre målene til City i finalen og viste at favoritten var best når det gjaldt igjen.

Ifølge Opta Joe tok det 12 sekunder før ballen lå bak Manchester United-keeper David de Gea. Et langt utspill ble headet videre av Erling Braut Haaland, og ballen havnet etter hvert i føttene hos Ilkay Gündogan etter en svak klareringsheading av Uniteds Victor Lindelöf. 32-åringen fra Tyskland ladet gullfoten og skjøt ballen i mål på et herlig volleyskudd fra rundt 18 meters hold.

Aldri er det blitt scoret et raskere mål i FA-cupens historie. Louis Saha hadde den tidligere rekorden på 25 sekunder tilbake i 2009.

Drøye 30 minutter var spilt da VAR ble koblet inn etter det som kunne minne om en hands fra Jack Grealish. Dommer sjekket Paul Tierney sjekket TV-bildene, og dømte straffe. Den satte Bruno Fernandes rolig og lavt i mål til 1-1 etter å ha trippet seg fram til krittmerket og sendt Citys keeper Stefan Ortega i feil retning.

Det var sesongens første baklengs i FA-cupen for Manchester City og kom på Manchester Uniteds første mulighet i kampen.

Nummer to

Gündogans andre for kvelden kom seks minutter inn i 2. omgang. Denne gangen ble han satt opp av Kevin De Bruyne. Belgieren vippet ballen til Gündogan, og tyskeren ble tomålsscorer etter at ballen spratt mellom de rødkledde på vei inn i målet. De Gea fikk ikke helt fingrene på ballen, og da satt den igjen for de lyseblå.

Gündogan hadde en tredje scoring inne, men det ble annullert for offside. Gündogan satte en retur i mål etter at Haaland hadde svidd av en kjempesjanse.

Jakter

Manchester City tok sin andre tittel for sesongen. De er allerede blitt seriemester i Premier League for tredje gang på rappen og fem av de seks siste sesongene, og 10. juni venter Inter i Istanbul i finalen i Champions League. City stiller som favoritt også i den kampen.

Manchester United jaget cupdobbel og sin 13. triumf i FA-cupen etter 2-0-seier over Newcastle i ligacupfinalen i slutten av februar, men denne gangen ble de lillebror mot naboene fra Manchester.

Braut Haaland ble den ellevte nordmannen i en FA-cupfinale. Ingen norske har så langt tegnet seg på scoringslisten. Haaland var nær i det 17. minutt, men nådde akkurat ikke helt fram på innlegget. Han hadde også et godt skuddforsøk noen minutter senere, men avslutningen ble en anelse for høy.

Til slutt måtte han konstatere at det ikke ble noen fulltreffere i dette oppgjøret.

---

FAKTA

FA-cupen menn lørdag, finale:

Manchester City – Manchester United 2-1 (1-1)

Mål: 1-0 Ilkay Gündogan (1), 1-1 Bruno Fernandes (str. 33), 2-1 Gündogan (51).

Dommer: Paul Tierney.

Gult kort: Stefan Ortega, Rodri, Manchester C., Aaron Wan-Bissaka, Fred, Manchester U..

Manchester C. (3-2-4-1): Stefan Ortega – Kyle Walker (Aymeric Laporte fra 90.), Rúben Dias, Manuel Akanji – John Stones, Rodri – Bernardo, Kevin De Bruyne (Phil Foden fra 75.), Ilkay Gündogan, Jack Grealish (Nathan Aké fra 89.) – Erling Braut Haaland.

Manchester U. (4-2-3-1): David de Gea – Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf (Scott McTominay fra 82.), Raphaël Varane, Luke Shaw – Casemiro, Fred – Bruno Fernandes, Christian Eriksen (Alejandro Garnacho fra 61.), Jadon Sancho (Wout Weghorst fra 77.) – Marcus Rashford.

De siste ti vinnere av den engelske FA-cupen i fotball for menn:

* 2023: Manchester City (2-1 over Mancheste United)

* 2022: Liverpool (0-0 og 6-5 på straffer over Chelsea)

* 2021: Leicester (1-0 over Chelsea)

* 2020: Arsenal (2-1 over Chelsea)

* 2019: Manchester CIty (6-0 over Watford)

* 2018: Chelsea (1-0 over Manchester United)

* 2017: Arsenal (2-1 over Chelsea)

* 2016: Manchester United (2-1 over Crystal Palace)

* 2015: Arsenal (4-0 over Aston Villa)

* 2014: Arsenal (3-2 over Hull)

---