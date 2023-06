Barcelona vendte til seier i mesterligafinalen. Graham Hansen og Syrstad Engen mestere

Caroline Graham Hansen var involvert i Barcelonas imponerende opphenting da hun leverte den målgivende pasningen til 1-2-målet.

Ewa Pajor sikret Wolfsburg en drømmeåpning på kampen da hun scoret etter bare tre minutters spill. Barcelona jaktet utligning og skapte flere store muligheter, men i stedet var det Wolfsburg og Alexandra Popp som satte inn 2-0 før hvilen.

Barcelona-trener Jonatan Giráldez må ha levert en pauseprat av de sjeldne, for etter hvilen brukte Patri Guijarro bare fire minutter på å sikre lik stilling i kampen.

Tjue minutter før full tid fullbyrdet svenske Fridolina Rolfö opphentingen da hun satte inn matchvinnerscoringen.

I fjorårets mesterligafinale tapte Barcelona 1-3 for Ada Hegerbergs Lyon. Året før gikk de helt til topps i turneringen for første gang i klubbens historie.

Wolfsburg vant på sin side turneringen i både 2013 og 2014. Etter det har de tapt fire strake finaler (2016, 2018, 2020, 2023).

Sjokkerte

Graham Hansen sto over Barcelonas siste ligakamp fort to uker siden, men var tilbake i startelleveren lørdag. Ingrid Syrstad Engen startet på benken for katalanerne.

Allerede etter tre minutter tok Wolfsburg ledelsen da Pajor dundret inn 1-0. Pajor vant ballen høyt i banen og smalt nærmest umiddelbart til fra utsiden av 16-meteren. Sandra Paños fikk noen fingrer på ballen, men greide ikke å holde ballen ute av nettet.

Barcelona tok over mye av spillet, og etter halvtimen spilt fikk Graham Hansen en stor mulighet til å sette 1-1. Nordmannen lurte seg inn foran mål og nådde innlegget fra Rolfö først. Fra fem meter skled ballen av foten til Graham Hansen og Wolfsburg slapp med skrekken.

Barcelona skapte flest muligheter, men deres tyske motstandere viste seg som de klart mest effektive da Alexandra Popp satte inn 2-0 etter 36 minutter. Pajor svingte inn et perfekt innlegg som Popp headet enkelt forbi Panos i Barcelona-målet.

Vendte til seier

Halvannet minutt på overtid av første omgang skulle Salma Paralluelo ha satt inn 1-2, men nok en gang uteble scoringen og lagene gikk til pause på 0-2.

Barcelona fikk ikke hull på byllen i førsteomgangen, men viste seg som et helt annet lag i åpningsminuttene av 2.-omgangen.

Graham Hansen driblet tre Wolfsburg-forsvarere før hun serverte Guijarro som satte inn 1-2 bare to minutter etter hvilen. To minutter senere satte samme kvinne inn 2-2 etter et flott innlegg fra Lucy Bronze.

Drøye tjue minutter før full tid satte Rolfö inn kampens siste. Etter mye klabb og babb foran mål endte ballen opp hos svensken som hamret inn 3-2.

Syrstad Engen kom på banen ett minutt før full tid.