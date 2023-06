Slik fungerer idrettstinget – dette blir de største sakene

Først søndag blir det klart hvem som skal være øverste sjef i Norges idrettsforbund. Presidentvalget er blant de siste punktene på tingets saksliste.

Zaineb Al-Samarai ligger an til å nekte Berit Kjøll en ny periode på toppen. En rekke idrettskretser, særforbund og medlemmer i NIF-styret har vendt Kjøll ryggen, men hun har ikke gitt opp håpet.

Ingen idrettspresident er blitt gjenvalgt på 2000-tallet. For fire år siden fikk Tom Tvedt under 15 prosent av stemmene og forsvant ut i første avstemningsrunde. Kjøll tok en knepen seier over favoritten Sven Mollekleiv.

Likt fordelt

Særforbundene og idrettskretsene kommer på tinget med like mange delegater (75). Den fordelingen har stått urørt siden 1996. De siste 17 stemmene tilhører medlemmene i idrettsstyret og tre utøverrepresentanter.

Viken har flest delegater (13) blant kretsene. Så mange har de resterende ti: Vestland (8), Trøndelag (8), Innlandet (8), Vestfold og Telemark (7), Troms og Finnmark (7), Agder (6), Oslo (5), Rogland (5), Nordland (4) og Møre og Romsdal (4).

Det er antall idrettslag i hver krets som avgjør fordelingen av delegater.

NIF består av 55 særforbund, og av disse har Norges Fotballforbund størst innflytelse på tinget med fire delegater.

Beslutninger

I tillegg til presidentvalget skal de frammøtte ta stilling til flere saker. Dette er et knippe eksempler fra årets ting:

* Oppdeling av Troms og Finnmark idrettskrets.

* Idrettstingets sammensetning. NIF-styret foreslår at særforbundene får mer makt i framtiden med 105 delegater, mens kretsene forblir på samme nivå som i dag.

* Sette ned et utvalg til å evaluere blant annet idrettsstyrets størrelse og begrensninger for antall valgperioder.

* Anbefalinger om NIFs forhold og forpliktelser til Den internasjonale olympiske komité (IOC).

(©NTB)