Sabalenka droppet pressekonferanse – følte seg ikke trygg etter Russland-spørsmål

Verdenstoeren ga i stedet et intervju med turneringsarrangøren, der hun sa at hun ikke hadde følt seg trygg på onsdagens pressekonferanse. Der ble hun ble spurt om Russlands invasjon av Ukraina og hennes lands rolle vedrørende russiske tropper og våpen.

– Jeg vet at jeg må svare mediene på spørsmål som ikke er relatert til kampene mine, men på onsdag følte jeg meg ikke trygg på pressekonferansen, sier Sabalenka og fortsetter:

– Jeg skal kunne føle meg trygg når jeg gjør intervjuer med journalistene etter kampene mine. For min egen psykiske helse og velvære bestemte jeg meg for å slippe denne situasjonen i dag.

Sabalenka opplyste også at hun fikk støtte av Roland Garros-arrangøren for hennes valg om ikke å delta på fredagens pressekonferanse.

Det er ikke klart om Sabalenka vil møte opp til noen pressekonferanser eller intervjuer senere i turneringen.

– Ikke vært noen enkle dager

– I mange måneder nå har jeg svart på disse spørsmålene i turneringer og vært veldig tydelig i mine følelser og tanker, sier Sabalenka.

– Det har ikke vært noen enkle dager, og nå er fokuset mitt å fortsette å spille bra her i Paris, fortsetter belaruseren.

Tidligere i turneringen slo Sabalenka ut ukrainske Marta Kostjuk, som ikke ønsket å ta belaruseren i hånden etter tapet. Årsaken kommer av at Belarus er alliert med Russland og støtter krigen i Ukraina. Kostjuk har gjentatte ganger kritisert tennismyndighetene for å ha sett med for milde øyne på spillere fra de to landene.

Viste forståelse

Sabalenka uttalte i forkant av duellen at hun ville forstå valget til Kostjuk.

– Angående motviljen mot håndtrykk, så kan jeg på en måte forstå dem. Jeg forestiller meg at dersom de hadde håndhilst på russere og belarusere, ville de fått så mange meldinger fra hjemlandene sine, sa Sabalenka i forkant av Grand Slam-turneringen i Paris.

– Hvis jeg kunne, ville jeg stoppet krigen, fortsatte årets Australian Open-vinner Sabalenka.