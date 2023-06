Det skriver klubben på sin nettside. Pellegrino har aldri tidligere representert et A-landslag.

– Selvfølgelig er det en stor nyhet. Det er kult for både meg og familien. Hvert fall for foreldrene mine. Jeg har jo røtter i Tanzania, så selv om jeg er født i Norge er det veldig kult for oss, sier Pellegrino.

Glimt skriver at representanter fra Tanzania reite til Bodø for å se Pellegrino spille live, før de bestemte seg for å ta han med i troppen.

– At de reiste helt hit for å se en kamp kom litt brått på meg, men jeg gjorde det jo greit og scoret to mål. Det gjorde nok at interessen ble litt større. Dette er en stor mulighet for meg, og kan bli en virkelig opplevelse, selv om det kanskje på mange måter er større for mamma og pappa enn meg.

Pellegrino er imidlertid ikke sikker på om han kommer til å takke ja til muligheten, ettersom det vil utelukke han fra det norske landslaget. Regelverket sier nemlig at en spiller bare kan representere ett landslag i karrieren.

– Alle vet at jeg alltid har drømt om å representere Norge, så det er en stor beslutning å måtte ta, sier Pellegrino og fortsetter:

– Det er stort å bli tatt ut for Tanzania, men det hadde det vært å spille for Norge også. Valget er veldig vanskelig, samtidig som det er kult å ha den muligheten. Det blir nok litt tenkning nå.

Samlingen er i midten av juni, hvor Tanzania skal møte Niger i kvalifiseringen til Afrikamesterskapet.