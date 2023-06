Det holder til delt 17.-plass etter første dag, fire slag bak lederen Davis Riley og to bak tredjeplassen.

Hovland fikk oppmerksomhet før turneringen med kritikk av endringene golflegenden Jack Nicklaus har gjort på banen. Hull 16 og 17 er forlenget og gjort mye vanskeligere.

– Jeg har aldri vært fan av denne banen. Jeg tror Jack bare har lyst til at vi skal se ut som idioter til tider, sa Hovland til Discovery.

Han var blant dem som innledet åpningsrunden på 10. hull, og han fikk par både på 16. og 17. hull. Begge ganger hadde han birdiesjanse. Tidligere i runden ble det bogey på 11. hull, men birdie på 13. og 15. hull.

På siste halvdel kom han over par etter bogey på 3. og 6. hull, men en birdie på 7. hull fikk ham tilbake på par. Etter birdie også på 9. hull kunne han signere for en 71-runde.

Hovland gikk runden sammen med verdensener Scottis Scheffler og Emiliano Grillo. Hovland og Grillo gjorde det best av de tre. Begge gikk runden ett slag under par, Scheffler to over.

Etter sin 67-runde leder Riley ett slag foran engelske Matt Wallace.

