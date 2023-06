Djokovic raste mot publikum etter å ha sikret åttedelsfinale: – Respektløst

Serberen gikk likevel videre etter å ha vunnet i strake sett med sifrene 7-6 (7-4), 7-6 (7-5), 6-2. Kampen varte i 3 timer og 36 minutter.

Etter seieren viet Djokovic mye av tiden på pressekonferansen til publikummet i Paris. For da 36-åringen tok en medisinsk timeout på slutten av det andre settet, begynte publikum å bue i kor.

– Jeg tror at flertallet av folket kommer for å nyte tennis eller støtte den ene eller den andre spilleren, men det er folk som elsker å bue på hver eneste ting du gjør, sa Djokovic og fortsatte:

– Jeg synes det er respektløst, og jeg forstår det ærlig talt ikke. Men det er deres rett. De betalte for billetten. De kan gjøre hva de vil.

Etter to jevnspilte og tette sett, som begge måtte avgjøres i tiebreak, viste verdenstreeren muskler og gikk raskt opp i 3-0 ledelse etter å ha brutt spanjolens serve.

Spanjolen tviholdt likevel i det lille halmstrået som holdt han inne i turneringen, fram til Djokovic igjen brøt serven hans og vant settet 6-2.

I åttedelsfinalen møter Djokovic vinneren av kampen mellom peruanske Juan Pablo Varillas og polske Hubert Hurkacz. Det er 14. år på rad at serberen er klar for 4. runde i turneringen.

Tidligere i uken skapte Djokovic massive overskrifter verden over da han signerte en kameralinse med «Kosovo er hjertet av Serbia. Stopp volden» etter seieren sin i 1. runde.

Kosovo erklærte sin uavhengighet i 2008, men er fortsatt ikke anerkjent av Serbia. De siste dagene har det vært voldshendelser nord i landet etter at kosovoalbanske ordførere er innsatt i kommuner med serbisk befolkningsflertall.

– Ville sagt det igjen

I etterkant fikk han kritikk fra blant andre Frankrikes sportsminister Amelie Oudea-Castera, som mener det «ikke bør skje igjen». Etter seieren over Marton Fucsovics onsdag, fikk serberen spørsmål om kritikken.

– Det er det jeg står for. Jeg ville sagt det igjen, men jeg trenger ikke siden du allerede har sitatene mine fra sist. Selvfølgelig vet jeg at folk kan være uenig, men det er hva det er. Det er det jeg står for, sa Djokovic ifølge ESPN og la til:

– Det er aldri fritt for drama når jeg spiller Grand Slam-turneringer og jeg tror aldri det kan skje. Det gjør nok at jeg girer meg ekstra opp.

Favoritt-exit

Tidligere fredag kveld røk den russiske verdenssjueren, Andrej Rubljov, ut av turneringen mot 48-rangerte Lorenzo Sonego. Etter å ha ligget under med to sett sikret italieneren seieren med sifrene 5-7, 0-6, 6-3, 7-6 (7-5), 6-3.

Stefanos Tsitsipas tok seg derimot oppskriftsmessig videre etter å ha knust argentinske Diego Schwartzman i strake sett med sifrene 6-2, 6-2, 6-3. Lorenzo Musetti vant også i strake sett over briten Cameron Norrie.

Østerrikske Sebastian Ofner og russiske Karen Khatsjanov er også klar for åttedelsfinalen etter å ha slått ut henholdsvis italienske Fabio Fognini og australske Thanasi Kokkinakis.

Verdensener Carlos Alcaraz spiller også i skrivende stund mot canadiske Denis Shapovalov. Spanjolen vant første sett 6-1.