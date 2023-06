Skiforbundet støtter Al-Samarai i presidentkampen

Dermed følger skiforbundet flertallsinnstillingen til valgkomiteen i Norges idrettsforbund. Al-Samarai ligger an til å nekte Berit Kjøll en ny periode på toppen.

En rekke idrettskretser, særforbund og medlemmer i NIF-styret har stilt seg bak Al-Samarai. Nylig fikk hun støtte fra Norges Fotballforbund, som har flest delegater (4) av særforbundene på tinget i Bergen.

Styret i Norges Skiforbund hadde sist uke et digitalt møte med begge presidentkandidatene. Tirsdag ble det konkludert med å gå for Al-Samarai. Skiforbundet opplyser at argumentasjonen til flertallet i valgkomiteen fikk mye å si.

Hittil er det kun Norges Håndballforbund (3 delegater), Norges Friidrettsforbund (3) og Norges Rytterforbund (2) av særforbundene med to stemmer eller mer som har gitt Kjøll offentlig støtte.

Idrettstinget åpner i Bergen fredag, mens valgene skjer søndag formiddag.