Casper Ruud klar for 3. runde i Roland-Garros – fikk trøbbel mot ukjent italiener

Ruud vant 2.-rundekampen med settsifrene 6-3, 6-2, 4-6, 7-5.

Han var tilbake på hovedbanen Philippe-Chatrier et snaut år etter finalen mot Rafael Nadal. Der røk han i strake sett etter 2 timer og 18 minutter. Mot kvalifiseringsspiller Zeppieri var det over på tre timer og sju minutter.

Zeppieri er nummer 129 på verdensrankingen.

I 3. runde venter vinneren av Thiago Agustin Tirante (153 i verden) og Zhang Zhizhen (71). Den kampen blir spilt lørdag. En reprise fra fjoråret – kvartfinale mellom Ruud og Holger Rune – er fortsatt innen rekkevidde. Rune hoppet over 2. runde etter at Gaël Monfils måtte trekke seg.

Dansken blir storfavoritt mot enten Genaro Alberto Olivieri (231 i verden) eller Andrea Vavassori. Han vil trolig ikke være helt utslitt i en eventuell kvartfinale.

– Det er kanskje desto viktigere for Casper at han ikke svir av altfor mye krefter i lange, tøffe femsettere, sa Discoverys kommentator Ola Bentzen med tanke på et mulig Rune-møte.

Ruud lå an til 3-0-seier, men fikk det tøft i tredje sett og ble brutt til 4-6.

– Drømmetennis!

I første sett tok Ruud kommando fra start og gikk raskt opp til 3-0. Han viste fram stødig spill og gjorde få feil. Snarøya-mannen vant også noen poeng framme ved nettet.

– Det er drømmetennis! utbrøt Discoverys danske kommentator da Ruud sendte Zeppieri på løpetur fram og tilbake ved grunnlinjen.

I sett to fikk Ruud igjen et tidlig brudd. Utover gjorde Zeppieri flere feil som gjorde at nordmannen fikk en grei vei til et potensielt avgjørende sett.

Zeppieri ga mer motstand og fikk også sitt første brudd mot Ruud i det tredje settet.

– Casper har mistet litt intensitet. Han spiller litt lavere og kortere, sa Discoverys Øyvind Sørvald i studio.

Sørvald jobber også i Ruuds team med analyse.

I fjerde sett brøt Ruud til 3-2 og servet for kampen på 5-4, men ble brutt tilbake. Krampe i låret plaget Zeppieri da Ruud brøt til 6-5, og derfra servet han hjem seieren.

Varierende

I 1. runde hadde Ruud god kontroll hele veien mot svenske Elias Ymer og tapte kun ni game.

Nordmannen var storfavoritt før kampen mot Zeppieri, men Ruud har samtidig hatt varierende prestasjoner i første halvdel av 2023. Roland-Garros er kun tredje turnering av 13 hvor han har vunnet to strake kamper eller flere.

Det kom til syne i tredje sett, men Ruud rettet det raskt opp og sørget for avansement.

Zeppieri snudde til seier i 1. runde mot Alexander Bublik etter å ha ligget under 1-2 i sett. Det var sesongens første seier på ATP-nivå for den unge italieneren. Han hadde kun spilt i to ATP-turneringer i år før Roland-Garros.

Han hadde tidligere aldri spilt 2. runde i en Grand Slam-turnering, men mot Ruud var det stopp.