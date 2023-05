Rekdal vil ikke følge Kjernens krav: – Lever i et fritt land

– Hva skal jeg si til det? Vi lever i et fritt land der folk får si meningen sin. Det er ikke opp til meg om det skal gjøres eller ikke, sier Rekdal til Adresseavisen.

Mandag kveld gikk supportergruppen Kjernen ut og krevde at Rekdal og hans assistent Geir Frigård burde bli fratatt ansvaret som trenere i Rosenborg etter 3-1-tapet for Brann.

– Forstår du kritikken?

– Jeg forstår noe av det, svarer RBK-treneren.

– Hva da?

– At vi har lite poeng og kommet dårlig i gang denne sesongen.

Rekdal sier også at han ikke på noe tidspunkt har vurdert å trekke seg som Rosenborg-trener og at han føler tillit fra spillergruppen.

Rosenborg har fått en tung start på sesongen med bare to seire på ni serierunder. Trønderne har også tre uavgjort og har dermed kun sanket ni poeng.

Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen opplyste også mandag at de to trenerne skal delta på klubbens styremøte onsdag. Hun påpekte imidlertid at det ikke lå noe drama rundt trenernes deltakelse på møtet.