Bolt vil inn i friidrettsforbundet og skape nye stjerner

Den tidligere sprinteren ønsker å bruke sin status som en av historiens største utøvere for å få innflytelse i WA. I et intervju med Reuters sier han at han gjerne vil bidra til at sporten ikke mister status og popularitet, men i stedet blir enda mer utbredt og fostrer nye store personligheter.

– Jeg bruker tiden min på mye familieting, for jeg er ikke så engasjert i friidrett som jeg skulle ønske å være, sa Bolt og fortsatte:

– Jeg venter fortsatt på å bli ansatt i en stilling i WA. Jeg har tatt kontakt med dem og sagt at jeg gjerne vil gjøre mitt for sporten, så lenge de vil at jeg skal gjøre det. Jeg har vært i dialog med forbundet, og vi får se hva som skjer.

Tomrommet i idretten har oppstått etter blant annet den populære jamaicaneren selv la opp i 2017. 36-åringen uttrykker imidlertid optimisme for fremtiden til friidrett. Han mener flere potensielle superstjerner står klare i bakgrunnen, som blant annet sprinteren Noah Lyles, som er verdensmester på 200 meter.

– Jeg kan forhåpentligvis hjelpe sporten med å vokse, sa Bolt.

Bolt forventer også at friidrettskonkurransene vil bli preget av oppsiktsvekkende prestasjoner under neste års OL i Paris.

I sin aktive karriere vant Bolt 14 VM-medaljer, hvor elleve var gull. Han tok også åtte OL-gull. Jamaicaneren har verdensrekorden på 100 meter og 200 meter. Rekordene står på henholdsvis 9,58 sekunder og 19,19 sekunder.

Årets første store stevne i Norge er Bislett Games torsdag 15. juni.