Ruud knuste sin svenske kompis: – Enda litt mer å gå på

Ruud tok seg videre med sifrene 6-4, 6-3, 6-2 mot Ymer (155 i verden) etter litt over to timer.

– En solid forestilling av Ruud. Enda litt mer å gå på til sitt aller, aller beste, men det viktigste er å vinne, sa Discovery-kommentator Ola Bentzen.

Det er sjette året på rad Ruud spiller 1. runde i den franske hovedstaden, og alle gangene har han gått seirende ut. I 2. runde venter vinneren av Alexander Bublik (51 i verden) og kvalifiseringsspiller Giulio Zeppieri (129).

Fjerdeseedet Ruud var aldri ordentlig truet mot Ymer. 24-åringen brøt Ymer åtte ganger i kampen. De to går langt tilbake, har trent mye med hverandre og er gode venner utenfor banen.

Ymer har aldri vært innenfor topp 100 i sin karriere. Svensken imponerte i kvalifiseringen og slo ut blant annet tyske Yannick Hanfmann på 65.-plass på rankingen, men kom til kort mot Ruud tirsdag. Hanfmann spilte kvartfinale i storturneringen i Roma.

Ruud hadde møtt Ymer én gang tidligere i en challenger-kamp i 2019. Da vant nordmannen etter tre sett.

Yppet seg

Ruud hadde god kontroll uten å imponere i det første settet. Nordmannen tok ett av de seks første poengene, men så fikk han styr på eget spill og brøt til slutt Ymer til 4-3 og holdt serven fram til 6-4.

I sett to brøt Ruud på første forsøk og ledet 4-1, men Ymer spilte seg opp og brøt tilbake. Svensken yppet seg og vant flere lange dueller, men også Ruud utlignet nivået og brøt Ymer for tredje gang i settet da han tok vare på sin tredje settball.

Det ble en skjev start på tredje sett da Ymer startet med å bryte Ruud for andre gangen i kampen, men Ruud slo tilbake umiddelbart. Da gikk luften ut av svensken, og Ruud endte opp med å vinne fem strake game på vei mot seieren.

Færre kamper i år

Ruud har spilt elleve turneringer på ATP-touren i år. Det var langt mellom høydepunktene de første månedene av året, men da de europeiske grusturneringene startet, fikk han et oppsving. Han vant ATP 250-turneringen i Estoril og tok seg til semifinalen i Roma Masters.

Nå er sesongens høydepunkt for Ruud i gang. I fjor ble det finaletap for Nadal i Grand Slam-turneringen i Paris. Til turneringen i Frankrike kom Ruud med 27 kamper under beltet. I fjor hadde han 33 kamper på samme tidspunkt.

Neste kamp for Ruud blir trolig på torsdag.