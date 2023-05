Ruud møter tenniskompis i Roland-Garros: – En av få spillere jeg kan ta en middag med

– Det blir morsomt. Vi kjenner hverandre ganske godt og har trent litt med hverandre opp gjennom årene, sier Ruud til NTB om sin skandinaviske motstander.

24-åringen har tidligere uttalt at han ikke ønsker å være for tett på sine rivaler. Ymer er et unntak.

– Vi er gode venner utenfor banen. Han er en av de få spillerne som jeg føler at jeg har en bedre relasjon med, og som jeg kan dra ut å ta en middag med. Vi har gjort det ett par ganger, og han er en av få spillere jeg gjør sånt med, forteller Ruud.

Vennskapet til side

Til tross for vennskapet blir det ikke noe annerledes behandling når Ruud er tilbake på rødgrusen i Paris.

– Jeg ser på ham som hvilken som helst annen motstander. Det blir nok en tøff match, og han har åpenbart spilt bra.

Ymer er nummer 155 på ATP-rankingen. 27-åringen tapte ikke ett eneste sett i løpet av de tre kvalifiseringsrundene han måtte gjennom for å delta i Grand Slam-turneringen. Det er første gang siden 2018 at svensken er en del av hovedtablået i Roland-Garros.

[ Svensk motstand for Ruud i første runde av Roland-Garros ]

Viktig turnering

Ruud har 1200 rankingpoeng å forsvare etter fjorårets suksess i Paris. Da tapte Snarøya-mannen finalen i strake sett mot tennislegenden Rafael Nadal.

– Forhåpentlig blir det to uker her, hvis det går bra. Det er en av de viktigste turneringene for min del i året, så det er klart at man har lyst til å få det til her, sier 24-åringen.

Ruud går inn i Roland-Garros som 4.-seedet.

[ Nadal mister årets utgave av Roland-Garros: – Neste år blir trolig mitt siste på toppnivå ]