Kjernen krever Rekdals avgang i Rosenborg: – Det er nedrykkstempo

Rosenborg røk 1-3 for Brann på bortebane i Eliteserien mandag. I etterkant sa Rekdal til Nettavisen at han følte at tilliten fra styret er «veldig bra».

Trønderne har ni poeng på ni kamper og har fem poeng ned til tabelljumbo Aalesund. Det har fått begeret til å renne over hos Kjernen, som er den største supportergruppen innad i Rosenborg.

De mener Rekdal og Frigård bør være ferdige som trenere i klubben. Supportergruppen sammenligner Rosenborgs situasjon med den Lillestrøm var i da de rykket ned fra toppdivisjonen i 2019.

«9 poeng på 9 kamper. Samme som Lillestrøm hadde i 2019. Det er nedrykkstempo, og vi forventer derfor at styret handler. Kjetil Rekdal og Geir Frigård bør nå være ferdige som hovedtrenere i RBK», heter det i uttalelsen.

Overlevelsesmodus

Videre mener Kjernen at Rekdal er inne i overlevelsesmodus. I cupen nylig ble det bare 1-0-seier over 4.-divisjonslaget Trygg/Lade, noe som fikk Rekdal til å fyre løs mot eget lag.

«Langt viktigere for oss supportere enn gull eller sølv i år, er det at vi ser utvikling og at pilen peker riktig vei. Det må være på vei et sted. Sånn har det nemlig blitt. Forventningene er historisk lave i Trøndelag. Vi forventer ikke seriegull, men vi forventer offensiv fotball og offensive hoder. Ikke en trener som er i overlevelsesmodus,» skriver Kjernen videre.

– Må stikke fingeren i jorda

Kjernens talsmann, Bjørn Skar, utdyper overfor Nettavisen hva gruppen mener med uttalelsen.

– Det er fordi en tredel av sesongen spilt. Med ni poeng etter en tredel av sesongen, er det enkel matematikk. Man må kanskje stikke fingeren i jorda og si at dette går ikke, sier Skar og legger til:

– Det er viktig å understreke at når det gjelder RBK og meninger, finnes det titusenvis av dem.

Rosenborg tar imot HamKam i neste kamp kommende søndag.

