Leknessund tangerte norsk Grand Tour-rekord – Cavendish vant på siste forsøk

Leknessund krysset mål som nummer 18 da nesten hele feltet kom samlet til mål i Roma. Med 8.-plass tangerte han den beste norske sammenlagtplasseringen i et Grand Tour-ritt. Rekorden deler han med Carl Fredrik Hagen, som ble nummer åtte i Vuelta a España i 2019.

Rittet har vært en enorm suksess for det norske stjerneskuddet. Tromsøværingen kjørte seg inn i rosa trøye på den fjerde etappen av rittet og beholdt den i fem dager. Det var nok til å slå Knut Knudsens rekord på tre dager i den rosa trøya i 1975 og 1981.

– Jeg kom til Giroen uten forventninger. Jeg kom hit for å konkurrere og forhåpentligvis komme meg gjennom rittet. Det er vanskelig å sette ord på det, sa Leknessund til Eurosport etter målgang på den viktige tempoetappen lørdag.

Fikk hjelp av kompis

På den flate avslutningsetappen med start og mål i Roma ble det som ventet massespurt. Der var det veteranen Cavendish som tok den prestisjetunge seieren blant spurterne.

Seieren tok Astana-rytteren på siste forsøk. Briten meldte tidligere i mai at han legger opp etter sesongen. Hans første seier i en Grand Tour kom i Giro d'Italia for 15 år siden.

Toeren i sammendraget, Geraint Thomas (Ineos), var med å kjøre opptrekk for landsmannen til tross for at de ikke sykler for samme lag.

– Jeg var i front og tenkte at jeg nesten måtte hjelpe en kompis, sa Thomas til Eurosport etter målgang.

Cavendish satte stor pris på hjelpen han fikk fra Thomas.

– Jeg hadde noen fantastiske venner i dag. Det er ganske emosjonelt, for å være ærlig. Det er bare vakkert, sa spurteren til arrangøren etter etappen.

Første Roglic-seier

Primoz Roglic brukte kortest tid på å fullføre de 21 etappene og tok sammenlagtseieren. Seieren var hans første i Giro d’Italia. I 2019 endte han som nummer tre bak Richard Carapaz (vinner) og Vincenzo Nibali. Sloveneren har tidligere vunnet sammendraget i Vueltaen tre ganger (2019, 2020, 2021). I 2021 ble han olympisk mester på tempo.

Thomas endte som nummer to og João Almeida (UAE) tre.

Jonathan Milan (Bahrain) vant poengtrøya, mens Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) sikret seg klatretrøya i sitt siste Giro. Almeida vant ungdomstrøya med Leknessund på 3.-plass.

