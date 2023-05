Hanche-Olsen snøt Dortmund for seriegullet – Bayern sikret ellevte strake ligatittel

Dortmund trengte tre poeng hjemme mot Mainz for å sikre et etterlengtet seriegull, gitt at Bayern gjorde jobben mot Köln. Men da Andreas Hanche-Olsen stupte inn kampens første mål på en corner 15 minutter inn i første omgang, ble det helt stille hos hjemmesupporterne.

Et nytt håp ble tent blant hjemmepublikummet bare minutter senere da Dortmund fikk straffe. Fra ellevemetersmerket var Sebastien Haller imidlertid ikke sikker, og da Karim Onisiwo doble like etter, var veien til seriegull plutselig lang.

Dortmund prøvde og prøvde, og tjue minutter før full tid fikk Raphaël Guerreiro hull på byllen. Seks minutter på overtid scoret også Niklas Süle, men det holdt ikke for Dortmund.

Med skjebnen i egne hender gikk Dortmund på sitt første tap på sju strake kamper. Mainz brøt på sin side en rekke på fire strake tap.

Bayern gjorde på sin side jobben borte mot Köln. Kingsley Coman og Jamal Musiala sikret 2-1-seier og klubbens ellevte seriegull på rad.

Gullet glapp

Dermed gikk Julian Ryerson glipp av sjansen til å bli den femte norske mannen til å vinne tysk Bundesliga. Einar Jan Aas, Erland Johnsen, Rune Bratseth og Jan Derek Sørensen forblir enn så lenge som de eneste norske herrene som har vunnet den tyske toppdivisjonen.

Resultatet setter virkelig en demper på stemningen i en festpyntet by. Søndag var det planlagt en parade med lagbussen og politiet i front.

Dortmund måtte greie seg uten en skadd Jude Bellingham. Engelskmannen er ryktet bort fra klubben til sommeren og lørdagens kamp kan fort bli hans siste i gult og svart.

Leipzig treer

Tredjeplassen gikk til Leipzig, mens Union Berlin sikret seg den siste mesterligaplassen etter 1-0-seier over Werder Bremen i siste runde.

Freiburg ble nummer fem og kan se fram til europaligaspill neste sesong sammen med Bayer Leverkusen på plassen bak. Eintracht Frankfurt sikret sjuendeplassen som gir en plass i conferenceligaen neste sesong siden Leipzig tok gullet i cupen.

I bunnen var det også stor spenning om hvem som skulle bli med Hertha Berlin til nivå to neste sesong. Der var det Schalke som trakk det korteste strået og endte som nest sist.

Stuttgart endte tredje sist og skal spille nedrykkskvalifisering.

(©NTB)