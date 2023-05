Svensk motstand for Ruud i første runde av Roland-Garros

Ymer er nummer 155 på ATP-rankingen. Han har som best vært nummer 105, for fem år siden. Det er også første gang på fem år at han får spille i hovedturneringen i Roland-Garros.

I kvalifiseringen overrasket han ved å slå Yannick Hanfmann 6-3, 6-4 i avgjørende runde. Sveitseren er nummer 64 på rankingen og var for en uke siden i kvartfinale i storturneringen i Roma.

Ymer hadde tidligere slått ut italienske Francesco Passaro og australske Marc Polmans, også det i strake sett.

Ruud har aldri tidligere møtt Elias Ymer i en ATP-turnering, men han slo ham i tre sett i en challengerturnering i USA i 2019.

Vinneren av 1.-rundekampen mellom Ruud og Ymer møter Aleksander Bublik fra Kasakhstan eller den italienske kvalifiseringsspilleren Giulio Zeppieri i 2. runde.

Elias Ymers yngre bror Mikael (24) er for øvrig direktekvalifisert for Roland-Garros. Han er rangert som nummer 53 i verden. Mikael Ymer ble denne uka diskvalifisert fra Lyon Open for å slå racketen i dommerens stol.

