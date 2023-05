Het Laatste Nieuws er et av mediene som melder dette. Deila sluttet på dagen i Liège. Han hadde da ikke avsluttet sesong én i en treårskontrakt. Laget hans tapte tre kamper og spilte to uavgjort rett i forkant av Deila-avhoppet.

Standard-ledelsen sier at Club Brugge opptrådte korrekt i forhandlingene om Deila. 25 millioner kroner kommer inn på konto, men Standard må ut på ny trenerjakt.

Deila får noe kritikk i flere aviser fordi han så sent som lørdag på det sterkeste tilbakeviste at han var på vei til Club Brugge og at det foregikk forhandlinger.

– Det som står skrevet i avisene, er ikke sant. Jeg har ikke noen avtale med Club Brugge. Det har ikke vært noen kontakt mellom klubbene. Jeg har en kontrakt her (Standard) og er tilfreds. Jeg vet ikke noe om det som skrives i mediene. Det skaper uro rundt klubben, sa Deila lørdag.

Sportsdirektør Fergal Harkin sa torsdag at Deila hadde informert ham for noen uker siden om interessen fra og samtalene med Club Brugge.

– Jeg kjempet helt til i går (onsdag) kveld med håp om å holde på ham. Vi hadde en plan over tre år, og jeg synes han forsvant for tidlig, sa Harkin.

Nordmannen har vunnet titler både i Strømsgodset, Celtic og sist New York City FC.

Club Brugge ligger sist i A-sluttspillet i belgisk fotball. Deila blir den sjette treneren i klubben på de tre siste årene. Han har skrevet en kontrakt på tre år.