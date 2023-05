Forbereder gullfest for Ryerson og co. – forventer minst 200.000 i byen

Til avisen Ruhr Nachtrichten opplyser Dirk Aschenbrenner i brannvesenet at det forventes minst 200.000 besøkende.

– Men vi må kunne takle også det dobbelte, sier Aschenbrenner.

Borussia Dortmund må vinne hjemme mot Mainz i siste serierunde for å stoppe Bayern Münchens rekke på ti strake ligatitler. De gulkledde er to poeng foran Bayern, så ett poeng vil ikke være nok om Bayern tar tre poeng borte mot Köln.

Bayern har klart bedre målforskjell.

Hvis Dortmund sikrer seg tittelen lørdag, vil den store feiringen finne sted søndag med en parade med lagbussen og politiet i front.

Søndag er det også forbud mot glass langs paradeveien. Et stort antall politifolk er satt inn for å sørge for at det skal gå fredelig for seg.

Landslagsspiller Julian Ryerson har spilt 29 av Dortmunds 33 ligakamper denne sesongen. Han kan bli den femte norske mannen til å vinne Bundesliga etter Einar Jan Aas, Erland Johnsen, Rune Bratseth og Jan Derek Sørensen.