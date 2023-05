Buitrago vant kongeetappen i Giro d’Italia – Leknessund falt en plass

Primoz Roglic sprengte feltet rundt den rosa trøya på de siste kilometerne, men greide ikke å riste av seg sammenlagtleder Geraint Thomas. Da Roglic resignerte, tok også flere av de andre i tetsjiktet seg opp igjen.

På de aller siste meterne fant Thomas krefter til et nytt rykk og parkerte alle andre enn Roglic, som passerte mål noen meter foran briten og tok innpå tre sekunder. Det skiller dermed 26 mellom dem med to etapper igjen.

Almeida tapte 20 sekunder og er nesten minuttet bak Thomas i sammendraget.

Slapp i høyden

Andreas Leknessund holdt seg i gruppa med rosa ledertrøya helt til det gjensto bare et par kilometer av den siste stupbratte stigningen opp mot mål i Tre Cime di Lavaredo i vel 2300 meters høyde, men da måtte han slippe. Han slet seg i mål vel tre minutter etter etappevinneren og falt til 9.-plass sammenlagt.

Gee stakk fra tetgruppa i den siste stigningen og så ut til å ha skaffet seg et forsprang stort nok til å vinne sin første Grand Tour-seier, men Buitrago ville det annerledes. Han tok ubønnhørlig innpå og tråkket forbi helt på tampen. Til mål kom han i ensom majestet.

Den 183 kilometer lange kongeetappen fra Longarone til Tre Cime di Lavaredo besto av ikke mindre en fem kategoriserte stigninger. Målgangen var lagt til toppen av den siste av dem.

Frisk kamp

Kampen om å komme seg med i og etablere dagens brudd ble ualminnelig frisk. Etter en times sykling hadde rytterne holdt en gjennomsnittsfart på rett under 50 km/t i et terreng med mest slak motbakke, og fortsatt pågikk bruddkampen for fullt.

Jumbo-Visma-laget rundt Roglic var offensive og satte tidlig press på mannskapet til sammenlagtleder Thomas, men Ineos sto imot.

Leknessund kan ta Norges beste sammenlagtplassering i et Grand Tour-ritt noen gang. Carl Fredrik Hagens 8.-plass i Vuelta a España i 2019 er bestenotering.

Etter fredagens tøffe etappe venter en krevende fjelltempo lørdag. På søndagens flate avslutning inn til Roma er det ikke ventet at det blir endringer i sammendraget.

