Valencia anker straffen etter Vinicius-rasisme: – Urettferdig

Sent tirsdag ble det kjent at Spanias fotballforbund (RFEF) gir Valencia en bot på 45.000 euro og stenger deler av hjemmearenaen i fem kamper. Det er den strengeste straffen en klubb er ilagt for tilfeller av rasisme i Spania.

Valencia kaller i en uttalelse onsdag straffen «urettferdig og uforholdsmessig». Klubben anker og mener straffen blant annet går utover uskyldige supportere.

Klubben klager også på at de ikke fikk sjansen til å forsvare seg før dommen hadde falt.

Det er tribuneseksjonen bak det ene målet på Mestalla som blir stengt. Det er vanligvis der de mest hardbarkede tilhengerne har tilhold.

Real Madrids Vinícius Júnior har blitt utsatt for rasistisk hets flere ganger siden han kom til Spania for fem år siden. Den 22 år gamle brasilianeren har gått hardt ut mot den spanske ligaen og mangelen på handling, senest etter 0-1-tapet for Valencia der det oppsto flere hendelser.

Sju personer er pågrepet og siktet for hatkriminalitet etter den rasistiske hetsen mot Vinícius denne sesongen. Tre av dem ble identifisert i forbindelse med søndagens kamp.

De tre personene har blitt løslatt mens etterforskningen mot dem fortsetter.

Vinícius ble utvist i kampen søndag, men RFEF har opphevet karantenen. Spissen er uansett ikke med i troppen når Real Madrid møter Rayo Vallecano onsdag kveld.