Rekdal slakter eget lag: – Det er flaut

Agon Sadiku ble kampens eneste målscorer med sin nettkjenning etter et kvarters spill. Etterpå var Rekdal svært kritisk mot eget lag, som ikke greide å spille bedre mot 4.-divisjonsmotstand.

– Jeg har ikke så mye jeg skulle få sagt, egentlig. Det er flaut og på et nivå du må oppleve for å tro på det. Det er noen unntak hos oss som er til stede. Skal man lykkes i fotball må du ha et stort hjerte, og i dag var det mange som var i manko på det, sa han til NRK.

Han pekte på flere ting han mener laget manglet i kampen. Veterantreneren brukte krasse ord i kritikken av eget lag.

– Du kan plukke ut stort sett alt: Pasningskvalitet, initiativ, duellkraft. Det er ingen vits i å snakke om det for du blir aldri ferdig. Jeg har aldri opplevd enn slik kamp som i dag i løpet av min karriere. Jeg har vært med på trøblete kamper og røket ut i cupen, men når du ikke klarer å dominere en kamp mot et 4.-divisjonslag, så er det et grunnleggende stort problem i mentaliteten, fastslo Rekdal.

Neste kamp er i Eliteserien mot Brann, som nylig ble norgesmester.

– Vi er alle med på dette så det er ikke bare én som har skyld i dette. Det må graves dypt foran Brann-kampen, det sier seg selv, sa Rekdal.