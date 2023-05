Elyounoussis manager får ikke fortsette etter Premier League-nedrykket

Klubben skriver at de takker for den jobben som Selles har lagt ned i en vanskelig tid.

Selles skal lede laget i helgens avsluttende seriekamp mot Liverpool.

Southampton er for lengst klar for spill i Championship neste sesong. Nedrykket var klart 13. mai etter 0-2-tap for Fulham.

Selles er klubbens tredje manager denne sesongen. Ralph Hasenhüttl var førstemann ut, men fikk sparken i november. Da ble Luton-manager Nathan Jones hentet inn. Han fikk kun tre måneden, før Selles inntok sjefsstolen i februar.

Selles hadde kontrakt ut inneværende sesong. Han har ikke klart å løfte.

Ifølge The Athletic har Swansea-manager Russell Martin muntlig sagt ja til å bli ny manager i klubben. Det som gjenstår er at klubbene blir enige om en overgangssum.

Nordmannen Mohammed Elyounoussi spiller for Southampton. Det er ikke kjent annet enn at han blir med Southampton videre selv om det ikke blir spill i Premier League neste sesong.