Stressende start for Leknessund – havnet tidlig i kjempetrøbbel i Giroen

Det gikk i et forrykende tempo fra start på den 16. etappen fra Sabbio Chiese til Monte Bondone, og kun et par mil var unnagjort da feltet brått delte seg i to deler.

På kort tid oppsto det et halvminutts gap mellom gruppene. Andreas Leknessund satt i gruppe to og måtte raskt sende sine hjelperyttere i DSM-laget fram for å tette luka. Det ble en stri jobb med den høye farten i front.

Med rundt 172 kilometer igjen til mål på den 203 kilometer lange etappen var den tidlige minkrisen avverget. Leknessund var tilbake i hovedfeltet og kunne puste lettet ut.

Kraftanstrengelsen hadde imidlertid kostet. TV-bildene viste at lagkameratene Marius Mayrhofer og Jonas Iversby Hvideberg slet tungt med å henge med hovedfeltet etter å ha gjort en voldsom jobb for Leknessund.

– Det er en seig start for DSM-gutta. De måtte fram og jobbe med en gang ettersom Leknessund ble kjørt av, sa Eurosport-kommentator Theis Magelssen.

– Leknessund blir nok litt alene etter den første stigningen, slik det ser ut nå, la eksperten Andreas Staune-Mittet til.

Andreas Leknessund ligger fortsatt på en meget sterk femteplass sammenlagt. Han kan sikre Norges beste plassering i en Grand Tour noen gang med full klaff den siste uka.

